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Экономика

«Алейскзернопродукт» пополняет собственный вагонный парк

11 апреля 2023 г. парк подвижного состава ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова пополнился 10 крытыми вагонами.

«Алейскзернопродукт» пополняет собственный вагонный парк.
«Алейскзернопродукт» пополняет собственный вагонный парк.
Фото предоставлено пресс-службой ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова.

С конца 2018 года предприятие приняло решение, первыми среди мукомолов Сибири, приобретать подвижной состав.

На данный момент в собственности закрытого акционерного общества имеется 70 вагонов-зерновозов для поставки сырья и отгрузки готовой продукции насыпью, а также 25 крытых вагонов для перевозки готовой продукции. Расширение парка вагонов позволяет в более короткие сроки, нежели при аренде вагонов, доставлять сырье и отправлять готовую продукцию в адрес партнеров компании, существенно сокращать издержки за счет отсутствия арендной платы за пользование вагонами.

Все предпринимаемые шаги позволяют в полной мере исполнять договорные обязательства и быть ближе к конечному покупателю.

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