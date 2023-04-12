«Алейскзернопродукт» пополняет собственный вагонный парк.

С конца 2018 года предприятие приняло решение, первыми среди мукомолов Сибири, приобретать подвижной состав.
На данный момент в собственности закрытого акционерного общества имеется 70 вагонов-зерновозов для поставки сырья и отгрузки готовой продукции насыпью, а также 25 крытых вагонов для перевозки готовой продукции. Расширение парка вагонов позволяет в более короткие сроки, нежели при аренде вагонов, доставлять сырье и отправлять готовую продукцию в адрес партнеров компании, существенно сокращать издержки за счет отсутствия арендной платы за пользование вагонами.
Все предпринимаемые шаги позволяют в полной мере исполнять договорные обязательства и быть ближе к конечному покупателю.