Альфа-Банк и ГК Алгоритм подписали соглашение о сотрудничестве.

Директор ГК «Алгоритм» Ксения Белоусова и региональный управляющий алтайского Альфа-Банка Ирина Бубенко заключили кредитное соглашение о проектном финансировании на строительство нового ЖК «Современник», который будет расположен в центральной части Барнаула. По имеющейся информации, речь идет о 2,3 млрд рублей.

ЖК «Современник» — представляет собой четыре разноэтажных высотных дома, два из которых полностью построены из кирпича, а два по современной технологии монолит/кирпич, что является неоспоримым плюсом для жителей. Среди преимуществ комплекса: продуманные планировки квартир с максимально полезной организацией пространства, вместительный подземный паркинг, индивидуальные кладовые, современные детские и спортивные площадки.

— Для реализации застройщиком любого строительного проекта в современных условиях нужен финансовый партнер. Мы рады осуществить реализацию нашего нового проекта ЖК «Современник» с надежным партнером — Альфа-Банком, отличающимся современным и технологичным взглядом на многие процессы. Это позволит предложить нашим клиентам индивидуальный подход к обслуживанию. Подобный формат сотрудничества носит позитивный характер для всего сектора недвижимости. Для нас, как застройщика, это гарантия полноценного финансирования проекта, а для наших дольщиков — это дополнительная защита их интересов. Именно поэтому для реализации нашего проекта мы выбрали надежного партнера в лице Альфа-Банка, — прокомментировала Ксения Белоусова.