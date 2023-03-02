2 марта
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Экономика

Алтай-Кокс повышает безопасность труда

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) направил более 570 млн рублей на улучшение условий труда работников и повышение промышленной безопасности в 2022 году.

Алтай-Кокс повышает безопасность труда.
Алтай-Кокс повышает безопасность труда.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

Сотрудников ежегодно на 100% обеспечивают специальной одеждой и обувью, индивидуальными средствами защиты для работы в разных условиях, в том числе при работе на высоте и в замкнутых пространствах. Для выполнения работ в газоопасных местах приобрели 45 индивидуальных газоанализаторов. На замену ручного инструмента направили более 4 млн рублей.

Защитные ограждения вокруг движущихся механизмов конвейеров установили на производственных участках цеха улавливания, углеподготовительного и коксового цехов. Чтобы сократить риск падений и спотыканий работников отремонтировали около 180 лестничных маршей, более 8 тысяч м2 покрытия пешеходных зон завода и перрона станции Притаежная. На трех железнодорожных переездах установили дополнительные лабиринты для более безопасного перехода сотрудников.

На предприятии продолжается цифровизация процессов охраны труда и промышленной безопасности. В 2022 году были расширены возможности IT-сервиса по охране труда и промышленной безопасности, которые позволили повысить оперативность взаимодействия служб, оптимизировать документооборот, сократить использование бумажных носителей. Внедрение информационных систем улучшило контроль за исполнением сотрудниками требований ОТПБ.

Продолжают совершенствовать программы по обучению персонала. Более 2500 сотрудников прошли обучение и аттестацию для выполнения работ на опасных производственных объектах и получили допуски на их обслуживание. Работники за 2022 год провели более 8 тыс. диалогов по безопасности.

Провели три «Недели безопасности», которые прошли на всех предприятиях Группы НЛМК, с целью профилактики рисков спотыканий и падений, в том числе с высоты, а также были направлены на безопасное использование ручного инструмента. Участниками акций стали более 70% заводчан. Самые активные из них получили благодарственные письма и подарочные сертификаты.

Помимо этого, Алтай-Кокс финансирует профилактические мероприятия для поддержания и укрепления здоровья сотрудников — от плановых медосмотров до организации лечения в санаториях Алтайского края.

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