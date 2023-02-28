28 февраля
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Экономика

Алтай-Кокс применяет энергосберегающие технологии

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) в 2022 году получил экономический эффект около 11 млн рублей за счет рационального использования энергоресурсов в технологических процессах.

Алтай-Кокс применяет энергосберегающие технологии.
Алтай-Кокс применяет энергосберегающие технологии.
Фото предоставлено компанией Алтай-Кокс.

На заводе провели 13 мероприятий по повышению энергоэффективности. В частности, заменили насосные агрегаты и электродвигатели на более энергоэффективные в цехе улавливания и на теплоэлектроцентрали, оптимизировали режимы работы энергетического оборудования в подразделениях. Установили современный теплообменный аппарат с улучшенными характеристиками для подогрева речной воды для работы ТЭЦ.

Устойчивых результатов по энергоэффективности предприятие также достигает благодаря использованию вторичного энергоресурса — коксового газа — побочного продукта коксохимического производства.

Среди ключевых элементов стратегии, направленной на энергоэффективность — модернизация и техническое перевооружение производства, а также оптимизация существующих бизнес-процессов.

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