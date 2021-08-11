Алтай не входит. Шойгу осенью представит Путину стратегию опережающего развития Сибири

Путин и Шойгу в тайге.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о необходимости построить в Сибири три-пять крупных городов — отраслевых экономических центров.

Уже осенью Шойгу планирует представить президенту России Владимиру Путину стратегию, в которую вошли города центра Сибири — между Новосибирском и Красноярском.

«Стратегия предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по макрорегиону», — сообщили источники издания.

Главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач пояснил, что инициатива «нацелена на создание условий для увеличения населения Сибири, повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского».

Сибирь. Михаил Конинин

Корпорация займется взаимодействием с госорганами в части согласования параметров госпрограмм, с участвующими в развитии макрорегиона институтами, а также с инвесторами — консультационная поддержка и формирование заявок на получение госгарантий.

Сейчас вопросами развития регионов Ангаро-Енисейской группы занимается широкий круг госструктур разного уровня, при этом отсутствует единый центр принятия решений.

«Ключевым проектом развития макрорегиона станет „Транссиб 2.0“ — расширение пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали с созданием не менее 10 новых особых экономических зон», — пояснил собеседник издания.

Также планируют создать опорные агломерации, территориально-отраслевые кластеры с высокотехнологичными производствами, конкурентоспособные условия для инвестирования и ведения бизнеса.

Город будущего. ulibky.ru.

Одним из кластеров станет Красноярск, в котором должна происходить глубокая переработка сырья и производиться товары с высокой добавленной стоимостью.

В Норильске должны сосредоточить производственные мощности, развивать добычу и обогащение материалов, металлургию.

Томск и Новосибирск насытят учебно-научными центрами, обеспечивающими кластер технологиями и квалифицированными кадрами.

«Результатом должен стать рост экономики темпами выше 6% с 2025 года, увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 году, улучшение качества жизни на уровне среднероссийского начиная с 2025 года», — поясняет издание.

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