Алтай не входит. Шойгу осенью представит Путину стратегию опережающего развития Сибири

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о необходимости построить в Сибири три-пять крупных городов — отраслевых экономических центров.
Уже осенью Шойгу планирует представить президенту России Владимиру Путину стратегию, в которую вошли города центра Сибири — между Новосибирском и Красноярском.
«Стратегия предполагает создание Корпорации Ангаро-Енисейского макрорегиона, а также появление должностей вице-премьера и полпреда президента по макрорегиону», — сообщили источники издания.
Главный экономист ВЭБ. РФ Андрей Клепач пояснил, что инициатива «нацелена на создание условий для увеличения населения Сибири, повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского».
Корпорация займется взаимодействием с госорганами в части согласования параметров госпрограмм, с участвующими в развитии макрорегиона институтами, а также с инвесторами — консультационная поддержка и формирование заявок на получение госгарантий.
Сейчас вопросами развития регионов Ангаро-Енисейской группы занимается широкий круг госструктур разного уровня, при этом отсутствует единый центр принятия решений.
«Ключевым проектом развития макрорегиона станет „Транссиб 2.0“ — расширение пропускной способности Транссибирской железнодорожной магистрали с созданием не менее 10 новых особых экономических зон», — пояснил собеседник издания.
Также планируют создать опорные агломерации, территориально-отраслевые кластеры с высокотехнологичными производствами, конкурентоспособные условия для инвестирования и ведения бизнеса.
Одним из кластеров станет Красноярск, в котором должна происходить глубокая переработка сырья и производиться товары с высокой добавленной стоимостью.
В Норильске должны сосредоточить производственные мощности, развивать добычу и обогащение материалов, металлургию.
Томск и Новосибирск насытят учебно-научными центрами, обеспечивающими кластер технологиями и квалифицированными кадрами.
«Результатом должен стать рост экономики темпами выше 6% с 2025 года, увеличение численности населения с 6 млн до более 8 млн человек к 2030 году, улучшение качества жизни на уровне среднероссийского начиная с 2025 года», — поясняет издание.
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