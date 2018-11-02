Алтайских ростовщиков наказали за рекламу со словом «Сбер» и логотипом почти как у банка

Алтайские антимонопольщики увидели в рекламе бийской микрокредитной компании «Ссуды быстрых единых расчетов» эмблему, похожую на логотип Сбербанка. Кроме этого знака, местные ростовщики использовали в рекламе и фразу «Сбер». В связи с этим реклама, распространяемая на улицах города, была признана недостоверной.

К рассмотрению дела в качестве заинтересованного лица привлекли и представителей банка. Выслушав банкиров, антимонопольщики пришли к выводу, что используя обозначение «Сбер», совмещённое с изображением круглого знака, который композиционно схож с круглым знаком и его расположением на товарном знаке банка, компания «может вводить в заблуждение потребителей относительно причастности микрокредитной организации к деятельности Сбербанка».

После того, как комиссия вынесла вердикт о недостоверности рекламы, на компанию «Ссуды быстрых единых расчетов» может быть наложено взыскание: если будет наказано должностное лицо, то его оштрафуют на сумму от 4 до 20 тысяч рублей, а если решат наказать юридическое лицо, то штраф будет от 100 до 500 тысяч рублей.

Тем временем на сайте этой микрокредитной организации до сих пор висит тот самый знак и слово «Сбер».