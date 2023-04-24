Алтайских специалистов местного самоуправления познакомили с бережливыми технологиями

Обучающий семинар для специалистов органов местного самоуправления состоялся в центре «Мой бизнес» 11 апреля 2023 года. В рамках мероприятия руководитель Регионального центра компетенций Алтайского края (РЦК) Александр Вагенлейтер рассказал о механизме обучения бережливым технологиям в офисных процессах, а также представил «Фабрику офисных процессов» .

По словам Александра Вагенлейтера, в любом офисном бизнес-процессе получения услуги в результате применения бережливых технологий происходит снижение временных и финансовых затрат. Кроме того повышается удовлетворенность клиентов и вовлеченность персонала.

Однако чтобы обучиться этим технологиям и далее их успешно применять, не достаточно просто прочитать или прослушать информацию. Необходимо попробовать коллективные способы обучения, включающие самостоятельную работу по применению инструментов бережливого производства с глубоким анализом и обсуждениями, например, в рамках участия в «Фабрике офисных процессов».

Напомним, «Фабрика офисных процессов» являет собой учебную площадку, которая функционирует в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда», где участники получают практический опыт применения инструментов бережливого производства по принципу «обучения действием» (action learning).

Суть метода заключается в том, что обучение происходит путем решения непривычных и нестандартных задач через анализ своего практического опыта и опыта коллег. Получая опыт внедрения улучшений с помощью инструментов бережливого производства, участники анализируют показатели, которые визуализированы на информационном стенде, обнаруживают и формулируют проблемы в процессе, разрабатывают решения и воплощают их на практике и многое другое.

В нашем регионе действует две «Фабрики» — производственных и офисных процессов, участниками которых уже стали более 1100 человек. Фабрики помогают переносить теорию в практические действия, развивают коммуникативные навыки и командную работу, мотивируют на внедрение в работу предприятия инструментов бережливого производства, — добавил Александр Вагенлейтер.

Отметим, что обучающий семинар для специалистов органов местного самоуправления проходил в рамках совещания «О деятельности Министерства экономического развития Алтайского края в 2022 году и задачах на 2023 год», в работе которого принимали участие представители федеральных и краевых ведомств, органов местного самоуправления, бизнеса, общественных организаций — всего около 100 человек. На семинаре также рассматривались вопросы инвестиционного развития, стратегического планирования на муниципальном уровне, и изменения законодательства в сфере закупок.