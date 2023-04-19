Алтайским налогоплательщикам объяснили, почему их налоги уходят в Тулу

Куда идут алтайские налоги
В самом деле: единый налоговый платеж с 2023 года сначала идет на отдельный казначейский счет управления Федерального казначейства по Тульской области. И это касается всех компаний и ИП, независимо от того, где они зарегистрированы — на Алтае, в Тульской области или Красноярском крае.
В УФК по Тульской области денежные потоки аккумулируются. Однако оттуда налоги распределяются по бюджетам. Поэтому все налоги, уплаченные алтайскими налогоплательщиками, поступают туда же, куда поступали раньше.
Региональные — в краевой бюджет, федеральные — в федеральный, местные — в муниципальный, объяснил Сергей Сметанников, замруководителя УФНС по Алтайскому краю.
Почему все стекается в Тулу
При этом вся информация о налогоплательщиках содержится на серверах ФНС России, и такое движение денежных средств никак не влияет на учет платежей конкретного плательщика.
В налоговой службе говорят, что это было сделано для упрощения, а управление казначейства по Тульской области занимается только обработкой платежей.
«Просто с переходом на единый налоговый счет оператором — организацией, которая принимает и в дальнейшем распределяет денежные потоки — обозначено управление Федерального казначейства по Тульской области. Приведу пример: квитанция на уплату имущественных налогов нам приходит из Кемерово, один раз приходила из Волгограда. Никто же не говорит, что мы налоги в Кемерово платим. Это примерно то же самое», — сказал Сергей Сметанников.
С кем решать проблемные вопросы
Надо сказать, что ранее в интервью altapress.ru глава Поспелихинского района Игорь Башмаков говорил о проблемах, которые стал испытывать район в 2023 году.
«Комиссии районной администрации бывает сложно работать с налоговой. Когда она располагалась в Поспелихе — это был один вопрос, затем отделение переехало в Бийск. А казначейство, с которым мы взаимодействуем, и вовсе находится в Туле. Поэтому возникают сложности даже во временной разнице», — сказал он.
Однако в УФНС утверждают: по всем вопросам, связанным с налогами, нужно обращаться, как и раньше, в свою инспекцию ФНС.
«Не нужно направлять заявления и обращения в Тулу, они все равно перенаправят их по месту учета налогоплательщика», — объяснила Наталья Шелехова, замруководителя УФНС по Алтайскому краю в газете «Мой налоговый советник» (№ 1, 2023).