Алтайский бизнес ждал нокаут, но ему помогли увернуться от удара

Алтайский фонд микрозаймов и коммерческие банки продолжают выдавать кредиты по рекордно низким ставкам — всего 1−3% годовых. Предприниматели из Белокурихи и Бийска уже воспользовались льготными условиями и рассказали altapress.ru, во сколько заемных «нулей» им обошлось возвращение к жизни.

Денег нет , туристы — мимо

Предпринимателям сферы туризма и гостиничного дела 2020 год запомнится пустыми номерами и ежедневной дезинфекцией помещений. Теперь, например, в сувенирной лавке бийского «Экоотеля „Алтай“» рядом с этническими музыкальными инструментами, изделиями из кедра и травяными настоями соседствуют медицинские маски и бутылки с антисептиком.

Хозяевам деревянного терема повезло — все четыре месяца придорожный отель (их не закрывали) принимал гостей. Но прибыли эта возможность не принесла, так как людей было мало, в основном командированные.

Елена Степанова , директор «Экоотеля „Алтай“» в Бийске. Зыкова Дарья

Елена Степанова,

директор «Экоотеля „Алтай“»:

Летом загружены все 12 номеров и хостел на третьем этаже. Его особенно любят иностранцы. Зимой и в межсезонье номера заселены примерно наполовину. Отель небольшой, поэтому живем за счет летнего сезона. А в этом году выживаем.

Прошлым летом чета Степановых принимала в отеле немцев, австралийцев, французов и россиян, решивших исследовать Алтай. Номера под завязку, душистые сувениры раскуплены, тары с медом упакованы в рюкзаки путешественников.

«Еще с конца 2019 года планировался капитальный ремонт крыши и номеров. Для этого были нужны дополнительные средства, поэтому обратились в Алтайский фонд микрозаймов и в Сбербанк», — рассказывает Степанова.

«Экоотель „Алтай“» в Бийске. Зыкова Дарья «Экоотель „Алтай“» в Бийске. Зыкова Дарья Сувенирная продукция «Экоотеля „Алтай“». Зыкова Дарья Сувенирная продукция «Экоотеля „Алтай“». Зыкова Дарья «Экоотель „Алтай“» в Бийске. Зыкова Дарья

На ремонт владельцы отеля в апреле 2020 года взяли в фонде микрозаймов 1 млн рублей под 3% годовых. В качестве залога — машина. Кроме запланированного ремонта было важно сохранить штат из пяти человек. Поэтому руководитель обратилась в Сбербанк за кредитом на выплату сотрудникам заработной платы.

В итоге штат сохранили и нашли чем занять на период затишья — постепенно ремонтировали отель и поддерживали чистоту. Теперь в планах расширение перечня услуг, открытие собственного кафе для постояльцев и организация туристического направления по «Малому кольцу Алтая».

Средства дезинфекции в «Экоотеле „Алтай“». Зыкова Дарья

«Сегодня не у всех есть возможность выехать за границу, поэтому надо учиться отдыхать где-то дома. В прошлом году в августе поток туристов уже начинал падал, сейчас же мы видим рост», — говорит Игорь Степанов, совладелец «Экоотеля „Алтай“». Самые трудные месяцы миновали — туристический поток частично восстановился. Иностранные туристы в этом году не приехали, зато соотечественники из европейской части страны устремились на Алтай.

Дебют не состоялся

У автовокзала в Белокурихе дела шли куда хуже, и работу пришлось остановить на два месяца. Часть штата сохранить не удалось — люди не смогли переждать застой, начали искать другую работу. Междугородние перевозки в Белокурихе — бизнес сезонный, в разгар пандемии пассажиропоток сократился на 60%, так как были закрыты основные направления на Кузбасс.

Юрий Князев , директор автовокзала и компании по пассажироперевозкам «Дебют». Зыкова Дарья

Юрий Князев,

директор автовокзала и компании по пассажироперевозкам «Дебют»:

За двадцать лет работы подобного я не припомню. Как только «споткнулся» курорт, мы сразу сели. В такой ситуации заем был необходим. В итоге остались довольными, потому что изначально рассчитывали на более высокие процентные ставки. Но попали в категорию пострадавших и получили деньги на выгодных условиях.

Чтобы сохранить компанию, Князев взял в фонде 2 млн рублей по ставке 3% годовых. Деньги пошли на приобретение ГСМ. Это позволило освободить оставшиеся оборотные средства, которые ушли на зарплаты 74 сотрудникам. «Вся эта ситуация может послужить хорошим примером для банков и лизинговых компаний. Я говорю об оперативности, с которой мы получили заем в фонде», — говорит Юрий Князев.

Автовокзал в Белокурихе. Зыкова Дарья Автовокзал в Белокурихе. Зыкова Дарья Автовокзал в Белокурихе. Зыкова Дарья Автовокзал в Белокурихе. Зыкова Дарья Автовокзал в Белокурихе. Зыкова Дарья

Кроме пандемии у сферы пассажироперевозок есть еще одна проблема — ежегодное снижение доходов. Предприниматель подтверждает, что это происходит повсеместно. Единственная возможность победить ситуацию — поддерживать качество услуг.

В прошлом году белокурихинский вокзал приобрел два новых автобуса за 18 млн рублей при поддержке государства. В 2020-м также планировалась закупка техники и обновление парка, но не сложилось.

Снижение продолжается

Льготные условия кредитования государство разработало в апреле 2020 года, когда ситуация на рынке оказалась критической. По словам исполнительного директора фонда микрозаймов Владислава Уварова, в первые две недели после введения ограничительных мер в организации рассмотрели порядка 90 заявлений на изменение графика платежей и реструктуризацию.

Предприниматели края были взволнованы — платежи по займам и кредитам на носу, а доходов нет. В начале апреля была запущена государственная программа «Антикризисные займы», которая предполагала существенное понижение ставки до 3% годовых.

Владислав Уваров , исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов. Зыкова Дарья

Владислав Уваров,

исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов:

На сегодняшний день у алтайских предпринимателей появилась возможность получить займы по еще более выгодным ставкам. Компании, пострадавшие в период ограничений, могут получить заем под 1-2% годовых.

В борьбу с «коронакризисом» вступили и коммерческие образования. Большинство банков также приняли эстафету под названием «Государственная программа поддержки малого бизнеса». «Ковидные» программы предлагают низкую ставку под 2% годовых на возобновление деятельности, отсрочку на погашение кредита до 6 месяцев, возможность рефинансирования и кредитования по «нулевой» ставке на выплату сотрудникам зарплаты.

Такие условия действуют в кредитных программах Альфа-банка, Сельхозбанка, ВТБ и других.

Кому пряник

Однако руку помощи протягивают не каждому малому и среднему предпринимателю. «Счастливчиками» оказались представители порядка 40 отраслей, наиболее пострадавших от ограничительных мер в период пандемии, а также требующих поддержки для возобновления деятельности. К таким определили и предпринимателей из реестра социально ориентированных некоммерческих организаций.

Автовокзал в Белокурихе. Зыкова Дарья

Марина Прокошина,

начальник службы общественных связей Россельхозбанка:

При сохранении численности работников более 80% есть возможность полного списания задолженности по ранее выданному кредиту. Что касается льготного кредита, то максимальная сумма зависит от размера оплаты труда в компании, численности работников заемщика и других факторов.

Условия в банках для всех заемщиков одинаковы. Первое из них — организация должна иметь статус индивидуального предпринимателя или быть юридическим лицом. Второе — у предприятия должны быть в штате наемные работники. Третье — организация не может являться банкротом.

Воспользоваться льготными условиями можно только с целью возобновления деятельности предприятия: на выплату зарплаты работникам, пополнение оборотных средств, инвестиции и погашение ранее полученных кредитов по программам субсидирования малого и среднего бизнеса от Минэкономразвития России (выдавались по ставке 8,5%).

Предприниматель должен подтвердить документально, что денежные средства он использует именно на эти цели.