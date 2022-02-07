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Экономика

Алтайский край оценили по размеру банковских вкладов у жителей

Алтайский край расположился на 69 месте среди регионов РФ по размеру банковских вкладов у жителей, гласят данные аналитики Ria.ru.

Накопления. Доход.
Накопления. Доход.
Pixabay.com

Общий объем банковских вкладов физлиц на 1 декабря 2021 года составил в России 36,4 трлн рублей. В среднем на одного человека приходится 249 тыс. рублей депозитов.

В Алтайском крае объем вкладов на одного человека составил 102,2 тыс. рублей (+14,2% за 12 месяцев). На вклады в валюте приходится 6,1%.

В Москве сбережения составляют примерно 500−600 тыс. на человека.

Меньше всего денег в банках на душу населения в Республике Ингушетия (12,7 тыс. рублей на человека). Республика Алтай также находится в последней десятке — 53,3 тыс.

Ранее стало известно, кого обяжут платить налог на вклады.

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