Алтайский край получил деньги на закупку оборудования для дистанционных проверок предприятий

В 2019 году Алтайский край получит более 10,7 млн рублей федеральных субсидий на автоматизацию работы ведомств, которые проводят проверки бизнеса. Деньги выделены на мероприятия реформы контрольно-надзорной деятельности, она идет с 2017 года. Одна из целей, на которые предоставляются субсидии — закупка оборудования для удаленного контроля предприятий через технологии интернета вещей.

Информация о получении субсидии размещена на сайте Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и портале d-russia.ru. На какие именно цели будут потрачены деньги, в новости не уточняется. Однако на сайте Минкомсвязи РФ опубликован перечень рекомендованных мероприятий, для которых предоставляются субсидии.

В реформе контрольно-надзорной деятельности есть несколько важных целей, связанных с автоматизацией.

Единая информационная среда для участников проверок

Реформа контрольно-надзорной деятельности предполагает создание единой информационной среды для всех ее участников — региональных властей, бизнеса, надзорных органов, общественного контроля и Минэкономразвития. Это происходит поэтапно.

Например, бизнесу уже доступна информация о проверках в личном кабинете на портале «Госуслуги», а для контрольно-надзорных органов в Алтайском крае внедрили типовое облачное решение по автоматизации процессов сбора и обработки информации (данные сайта регионального управления по предпринимательству).

Интернет. Связь. открытые источники ( CC0)

Риск-ориентированный подход к проверкам

В реформе запланировано введение риск-ориентированного подхода к проверкам. Это означает, что предприятия, деятельность которых представляет больше рисков для граждан, будут проверяться чаще, чем другие. Их выделят в отдельные группы с присвоением определенной категории риска.

План проверок предприятий в Алтайском крае в 2019 году по четырем видам государственного надзора утвержден с применением риск-ориентированного подхода — это ветеринарный, экологический надзор, лицензионный контроль в сфере осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами и госназдор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Субсидии, которые Алтайский край получил из федерального бюджета на 2019 год, как раз предназначены для автоматизации в целях внедрения риск-ориентированного подхода.

Этапы внедрения автоматизации контрольно-надзорной деятельности. Диаграмма Минкомсвзь РФ. tadviser.ru

Уменьшение количества очных проверок

В реформе также предполагается снижение количества очных проверок и перевод части из них в дистанционный формат с использованием информационных технологий, в частности интернета вещей. Проще говоря, надзорные органы установят на предприятиях обрудование, которое будут собирать информацию о выбросах, уровне освещенности или какую-то еще. Таким образом и будет осуществляться контроль.

Пилотный проект по удаленному надзору

В феврале 2018 года Росприроднадзор, Минкомсвязь РФ, компании «Еврхим» (производитель удобрений) и «Фортум» (энергетика) подписали соглашение по использованию промышленного интернета вещей для автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ в воздух.

Это пилотный проект, по итогам которого Минкомсвязь выработает общие требования по использованию органами контроля и надзора данных, полученных с использованием промышленного интернета вещей.

Интернет. Связь. открытые источники ( CC0)

У компаний-участников проекта высокий уровень технологического оснащения, в том числе, приборами автоматического контроля физических параметров источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Портал d-russia.ru сообщал, что Росприроднадзор оснастит пост автоматического контроля выбросов на территории компаний оборудованием, которое собирает данные о выбрасываемых загрязняющих веществах.

Затем данные мониторинга будут переданы в реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Мониторинг поступления информации о выбрасываемых загрязняющих веществах от источников выбросов обеспечит Минкомсвязь.

Что еще рекомендуется сделать на субсидии

Минкомсвязи РФ выпустило документ с перечнем мероприятий, которые рекомендуется реализовать регионам на предоставленные субсидии. Кроме закупки оборудования для дистанционного наблюдения за предприятиями, там значится:

доработка существующих ведомственных информационных систем для осуществления надзора,

закупка «автоматизированных рабочих мест» для сотрудников надзорных служб,

обучение кадров и другие.

Факт

44 место занял Алтайский край в рейтинге регионов Минэкономразвития РФ по степени внедрения мероприятий реформы контрольно-надзорной деятельности в 2018 году. Процент их реализации в регионе составил 80,6%.