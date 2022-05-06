6 мая
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Экономика

Алтайский край попал в пятерку регионов по принятию антикризисных мер

Исследователи Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) составили рейтинг ТОП-10 регионов России по принятию антикризисных мер. Алтайский край занял пятую строчку.

Кризис
Кризис
СС0

Сообщается, что власти Алтайского края решили сконцентрировать внимание на поддержке АПК.

«Региональное заксобрание предложило ввести отсрочку контроля за продукцией АПК в условиях санкций, в том числе отсрочку сертификаций, маркировок и нововведений в ветеринарном контроле. В частности, речь идет о требовании проведения забоя животных на продажу на специально оборудованных боенских пунктах, которое встретило недовольство владельцев личных подсобных хозяйств Алтайского края», — сообщают исследователи АПЭК.

Кроме того, алтайские депутаты предлагают предоставлять приоритетное право для местных предприятий на аукционе по аренде сельскохозяйственных земель. Речь идет о том, чтобы местные предприятия, которые успешно работают на арендованных землях, имели возможность в приоритетном порядке арендовать ее на следующий срок.

Первую строчку в рейтинге занимает Москва, вторую — Краснодарский край, третью — Амурская область.

Также в список регионов, которые принимают антикризисные меры, попали ЯНАО, Вологодская, Ульяновская, Московская, Нижегородская области и Крым.

Ранее в Барнауле игроки строительного рынка обсудили основные проблемы отрасли и их решение.

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