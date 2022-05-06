Алтайский край попал в пятерку регионов по принятию антикризисных мер

Сообщается, что власти Алтайского края решили сконцентрировать внимание на поддержке АПК.

«Региональное заксобрание предложило ввести отсрочку контроля за продукцией АПК в условиях санкций, в том числе отсрочку сертификаций, маркировок и нововведений в ветеринарном контроле. В частности, речь идет о требовании проведения забоя животных на продажу на специально оборудованных боенских пунктах, которое встретило недовольство владельцев личных подсобных хозяйств Алтайского края», — сообщают исследователи АПЭК.

Кроме того, алтайские депутаты предлагают предоставлять приоритетное право для местных предприятий на аукционе по аренде сельскохозяйственных земель. Речь идет о том, чтобы местные предприятия, которые успешно работают на арендованных землях, имели возможность в приоритетном порядке арендовать ее на следующий срок.

Первую строчку в рейтинге занимает Москва, вторую — Краснодарский край, третью — Амурская область.

Также в список регионов, которые принимают антикризисные меры, попали ЯНАО, Вологодская, Ульяновская, Московская, Нижегородская области и Крым.

Ранее в Барнауле игроки строительного рынка обсудили основные проблемы отрасли и их решение.