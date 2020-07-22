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Экономика

Алтайский край рухнул в инвестиционном рейтинге регионов

В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата от Агенства стратегических инициатив (АСИ) Алтайский край по итогам 2020 года занял 66 место.

Финансы.
Финансы.
открытые источники (CC0)

Об этом написал Telegram-канал «Неляпунов» со ссылкой на руководителя департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрия Негреева.

АСИ в открытом доступе публикует только первые 30 регионов. Остальные данные рассылаются властям субъектов.

Отметим, что по итогам 2016 года Алтайский край занимал 29-ю строчку, годом позже уже 54-е место, а теперь — 66.

В свежем рейтинге Москва заняла первое место и сохранила свое лидерство. На втором месте — Республика Татарстан, следом — Тульская область.

Впервые АСИ представило итоги пилотного проекта Национального рейтинга инвестиционного климата российских регионов в 2014 году, тогда взяли 21 регион. Алтайский край в «пробной версии» занял 9 место.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям.

Оценка ведется тремя способами: анализ статистических данных, опрос экспертов (для каждого региона — 30−40 человек) и опрос предпринимателей.

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