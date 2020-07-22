Алтайский край рухнул в инвестиционном рейтинге регионов

Об этом написал Telegram-канал «Неляпунов» со ссылкой на руководителя департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Дмитрия Негреева.
АСИ в открытом доступе публикует только первые 30 регионов. Остальные данные рассылаются властям субъектов.
Отметим, что по итогам 2016 года Алтайский край занимал 29-ю строчку, годом позже уже 54-е место, а теперь — 66.
В свежем рейтинге Москва заняла первое место и сохранила свое лидерство. На втором месте — Республика Татарстан, следом — Тульская область.
Впервые АСИ представило итоги пилотного проекта Национального рейтинга инвестиционного климата российских регионов в 2014 году, тогда взяли 21 регион. Алтайский край в «пробной версии» занял 9 место.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Рейтинг рассчитывается по 44 показателям.
Оценка ведется тремя способами: анализ статистических данных, опрос экспертов (для каждого региона — 30−40 человек) и опрос предпринимателей.