15 мая
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Экономика

Алтайский Региональный центр компетенций успешно прошел процедуру сертификации

Региональный центр компетенций Алтайского края (РЦК) в период с 3 по 4 мая проходил процедуру сертификации федеральными экспертами в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда".

Алтайский Региональный центр компетенций успешно прошел процедуру сертификации.
Алтайский Региональный центр компетенций успешно прошел процедуру сертификации.
Фото: КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

В состав комиссии вошли представители Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК), Министерства экономического развития РФ, а также РЦК Липецкой области и Хабаровского края.

Процедура сертификации включает в себя два этапа – дистанционный и очный.

На первом этапе федеральные эксперты проверяют выполнение целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке, соответствие количества и состава сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной реализации проектов, а также сроки реализации мероприятий на предприятиях-участниках.

На втором этапе эксперты уже лично посещают производственные площадки, на которых реализуются мероприятия нацпроекта при поддержке РЦК, оценивают произошедшие изменения и их влияние на эффективность производственного процесса. Также на данном этапе оценивается организация работ самого РЦК и процессов, связанных с обучением сотрудников предприятий-участников нацпроекта.

В рамках процедуры сертификации комиссия посетила КАУ «Алтайский центр кластерного развития», на базе которого создан РЦК, «Фабрику процессов», расположенную в центре «Мой бизнес», а также два предприятия-участника нацпроекта Алтайского края – ООО «Сибирь-Техника» и ООО «НПО «БЗКО».

На предприятии «Сибирь-Техника» в январе этого года специалисты Регионального центра компетенций завершили основной этап реализации проекта по оптимизации процесса производства гусеничных машин ТЛП-4м. Использование инструментов бережливого производства позволило снизить время протекания процесса более чем в 2 раза и уменьшить запасы незавершенного производства на 46%.

На «НПО «БЗКО» работа по оптимизации процесса производства коллекторов и пароохладителей началась в январе и в настоящее время продолжается. Здесь инструменты бережливого производства также позволят получить хорошие результаты.

Что касается мероприятий, связанных с обучением сотрудников предприятий-участников нацпроекта, «Фабрикой процессов» и организацией работы РЦК, – они также были отмечены федеральными экспертами на достаточном уровне.

Самое главное в подобных сертификациях – это профессиональная оценка проделанных работ и получение ценной обратной связи. Мы всегда рады конструктивному взгляду «со стороны» и готовы совершенствоваться. Благодарю коллектив РЦК и предприятий за проделанную работу, а также членов федеральной комиссии за объективную оценку и ценные рекомендации, – уточнил руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Процесс сертификации РЦК российских субъектов стартовал в 2021 году и проводится ежегодно. Следующая сертификация РЦК Алтайского края состоится через 12 месяцев.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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