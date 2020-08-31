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Экономика

Алтайский сенатор рассказал про «медовый закон», налоги для пасечников и травлю пчел

Сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов разъяснил некоторые аспекты по работе над совершенствованием законопроекта «О пчеловодстве в РФ», сообщают на сайте Совфеда.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Сергей Белоусов.
Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Сергей Белоусов.
Анна Зайкова

Белоусов подчеркнул, что алтайский мед знают и любят не только в России, но и за пределами. При этом проблемы пчеловодства от этого не становятся меньше.

«То, что в целом количество пчелосемей ежегодно сокращается более чем на полтора процента, остается за скобками. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, благодаря этому сельхозпроизводители получают около 1 триллиона рублей дохода», — отметил зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Это привело к необходимости корректировки действующих нормативных актов — эту работу проводят в тесной связке со специалистами из разных регионов России.

В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
В Барнауле начали продавать мед нового урожая.
Дмитрия Лямзин, ИД «Алтапресс»

Белоусов подчеркнул, что законопроект в полной мере касается и Алтайского края.

«Законопроект уже содержит ряд важнейших вещей, таких как возможность применения особых налоговых режимов в отношении сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и переработку продуктов пчеловодства, борьбу с фальсификатом, который занял до 40 процентов российского рынка и многое другое», — разъяснил сентаор.

Также предусмотрены меры, касающиеся охраны и предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.

Пчела.
Пчела.
СС0

Напомним, летом 2020 года в Алтайском крае вновь зафиксировали гибель пчел — после того, как поля с рапсом обработали химикатами.

Летом 2019 года в регионе произошел «крупнейший пчелопад» — пчелы отравились ядовитыми химикатами, только по официальным данным пострадали больше 4 тыс. пчелосемей.

Сами пчеловоды назвали ситуацию «экотерроризмом». Проблему взял на контроль губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

После этого — в ноябре — пасечникам возместили убытки из регионального бюджета, отправив на эти цели более 8 млн рублей.

Законопроект «О пчеловодстве в РФ» приняли в первом чтении в июле 2020 года. В Совфеде подготовили ряд поправок к документу в части его совершенствования.

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