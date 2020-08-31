Алтайский сенатор рассказал про «медовый закон», налоги для пасечников и травлю пчел

Белоусов подчеркнул, что алтайский мед знают и любят не только в России, но и за пределами. При этом проблемы пчеловодства от этого не становятся меньше.
«То, что в целом количество пчелосемей ежегодно сокращается более чем на полтора процента, остается за скобками. Пчелы опыляют энтомофильные культуры, благодаря этому сельхозпроизводители получают около 1 триллиона рублей дохода», — отметил зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Это привело к необходимости корректировки действующих нормативных актов — эту работу проводят в тесной связке со специалистами из разных регионов России.
Белоусов подчеркнул, что законопроект в полной мере касается и Алтайского края.
«Законопроект уже содержит ряд важнейших вещей, таких как возможность применения особых налоговых режимов в отношении сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих производство и переработку продуктов пчеловодства, борьбу с фальсификатом, который занял до 40 процентов российского рынка и многое другое», — разъяснил сентаор.
Также предусмотрены меры, касающиеся охраны и предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами.
Напомним, летом 2020 года в Алтайском крае вновь зафиксировали гибель пчел — после того, как поля с рапсом обработали химикатами.
Летом 2019 года в регионе произошел «крупнейший пчелопад» — пчелы отравились ядовитыми химикатами, только по официальным данным пострадали больше 4 тыс. пчелосемей.
Сами пчеловоды назвали ситуацию «экотерроризмом». Проблему взял на контроль губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
После этого — в ноябре — пасечникам возместили убытки из регионального бюджета, отправив на эти цели более 8 млн рублей.
Законопроект «О пчеловодстве в РФ» приняли в первом чтении в июле 2020 года. В Совфеде подготовили ряд поправок к документу в части его совершенствования.