Алтайский завод запустил ультрасовременную линию с зорким «инспектором»

Компания «Бочкари» запустила новую линию розлива в стеклянную тару. Немецкое оборудование по функционалу и мощности значительно превосходит своего предшественника.

Часть предыдущей линии розлива (депаллетайзер и паллетайзер) на заводе решили оставить и модернизировать. Остальное оборудование заменили на более современное.

Новая линия Krones оказалась мощной (до 24 тыс. бутылок в час) и максимально автоматизированной. Здесь, например, установлен автоматический инспектор пустых бутылок.

Евгений Жуй,

инженер по эксплуатации компании «Бочкари»:

Автомат контролирует качество бутылок под углом 360 градусов, абсолютно со всех сторон. Проверяются донышко бутылки, горлышко, резьба и боковая поверхность. Возможности автоматического инспектора исключают попадание в блок розлива бутылок даже с малейшим браком.

Автомат розлива тоже особенный, с контрольным прибором точности, который проверяет уровень налива с помощью рентгеновских лучей.

Новая линия розлива в стеклянную тару. Ирина Пергаева

Евгений Жуй,

инженер по эксплуатации компании «Бочкари»:

Прибор не только контролирует процесс налива в реальном режиме, а так же собирает данные и анализирует их в заданном диапазоне времени. Теперь мы можем видеть статистику по качеству пробок, используемых на производстве.

Напомним, в 2019 году «Бочкари» реализовали крупный проект по установке линии розлива продукции в алюминиевую банку. Немецкое оборудование тогда обошлось предприятию в 270 млн рублей.