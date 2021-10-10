Аналитики спрогнозировали рост цен в октябре после единовременных выплат

Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков.

По данным Росстата, по итогам сентября темпы роста цен ускорились до 7,4% с 6,68% месяцем ранее.

Аналитики уверены, что основным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие — из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах.

На рост цен в августе и сентябре повлияли единовременные выплаты населению, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы, считает управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

При этом высокий внутренний спрос по-прежнему продолжит разгонять темпы роста цен в стране, уверен главный экономист Sber CIB Investment Research Антон Струченевский.

Магазин продуктов. СС0

«В пользу сохранения повышенной инфляции выступают многолетние пики цен на энергоносители, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников для автомобилей в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, частично закрытые границы», — указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов сошлись во мнении, что в секторе услуг ситуация останется стабильной по сравнению с сентябрем, а в сегменте непродовольственных товаров инфляция будет постепенно снижаться.

По прогнозу аналитика департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Меньших, будет продолжаться рост цен на одежду, обувь, бытовые приборы.

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич ожидает инфляцию в годовом выражении в 7,6−7,8%, однако у прогноза может быть «значительная погрешность».