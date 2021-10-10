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Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен в октябре после единовременных выплат

Годовая инфляция в России по итогам октября ускорится до 7,5%, что будет означать ее возвращение на уровень июня 2016 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков.

Продукты. Магазин.
Продукты. Магазин.
Михаил Хаустов

По данным Росстата, по итогам сентября темпы роста цен ускорились до 7,4% с 6,68% месяцем ранее.

Аналитики уверены, что основным фактором разгона инфляции в октябре останется продовольствие — из-за плохого урожая и высоких цен на мировых биржах.

На рост цен в августе и сентябре повлияли единовременные выплаты населению, которые уже не окажут влияния на инфляцию в октябре, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Укрепление рубля и статистический эффект частично компенсируют проинфляционные факторы, считает управляющий активами компании «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

При этом высокий внутренний спрос по-прежнему продолжит разгонять темпы роста цен в стране, уверен главный экономист Sber CIB Investment Research Антон Струченевский.

Магазин продуктов.
Магазин продуктов.
СС0

«В пользу сохранения повышенной инфляции выступают многолетние пики цен на энергоносители, сохраняющиеся перебои в цепочках поставок, дефицит полупроводников для автомобилей в мире, повышенная стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, частично закрытые границы», — указал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Старший экономист «ВТБ Капитала» Александр Исаков и главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов сошлись во мнении, что в секторе услуг ситуация останется стабильной по сравнению с сентябрем, а в сегменте непродовольственных товаров инфляция будет постепенно снижаться.

По прогнозу аналитика департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Газпромбанка Дарьи Меньших, будет продолжаться рост цен на одежду, обувь, бытовые приборы.

Старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич ожидает инфляцию в годовом выражении в 7,6−7,8%, однако у прогноза может быть «значительная погрешность».

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