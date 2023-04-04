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Экономика

27 апреля в Барнауле состоится масштабный бизнес-форум

Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного бизнес-форума 27 апреля.

Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного бизнес-форума 27 апреля.
Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного бизнес-форума 27 апреля.
Фото предоставлено организаторами бизнес-форума.

Мероприятие, которое, безусловно, будет интересно и тем, кто уже давно строит свой бизнес, и тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве, пройдет в Концертном зале АГИК (Ленина, 66).

Ежегодный барнаульский бизнес-форум — это точка концентрации силы и энергии для тех, кто готов брать жизнь в свои руки и развиваться в выбранном направлении: от фрилансеров и самозанятых до опытных предпринимателей и руководителей, — подчеркивают организаторы.

Апофегма форума заявлена, как «Путь к мечте». И это неслучайно, ведь для предпринимателя мечта — это сила, движущая вперед и помогающая преодолеть все препятствия и преграды.

Фото предоставлено организаторами бизнес-форума.

Компании с мировой известностью стали легендами благодаря стараниям своих создателей. Ориентиром для упорного труда являлась та самая, на первый взгляд, недостижимая мечта.

Спикеры форума — это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана как в Алтайском крае, так и во всей стране. В рамках бизнес-форума спикеры поделятся накопленным опытом и стратегиями развития в предпринимательстве.

При этом организаторы добавляют, что алтайский бизнес идет вперед, не смотря на самые сложные условия и весьма агрессивную внешнюю среду.

Программа мероприятия обширна, она посвящена практикам работы в современных реалиях: маркетингу, финансам, IT-сфере, сервису, антикризисным мерам, партнёрству, продажам и бизнес-психологии.

Кроме того, специально для обмена опытом создана новая площадка «Открытый микрофон». Такой формат взаимодействия участников мероприятия привнесет интерактивность и сделает общение еще более доверительным и плодотворным.

27 апреля участников форума ждут: 15 спикеров, 1 день полезной информации, примеры из реальной практики, судьбоносные встречи, знакомства с единомышленниками, контакты и новые возможности! Верь в мечту, и она обязательно сбудется!, — подчеркивают организаторы.

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