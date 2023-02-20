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Экономика

Банк «Открытие»: клиенты в 10 раз чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2022 году

Банк «Открытие» проанализировал траты клиентов в мобильном приложении и интернет-банке, на которые приходится более 99% всех дистанционных платежей и переводов. За 2022 год количество онлайн-операций увеличилось почти в полтора раза, а их объем вырос на треть по сравнению с годом ранее. При этом количество платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) увеличилось в десять раз, а их объем — в пять раз.

Два смартфона в руках.
Два смартфона в руках.
Фото: freepk, автор pch.vector.

В 2022 году по сравнению с 2021-м зафиксирован значительный рост транзакций в дистанционных банковских каналах — более чем на 45% по количеству и на 28% по объему.

Бесконтактно оплачивать товары и услуги через СБП по QR-коду клиенты стали на четверть чаще, в итоге количество таких оплат выросло в 10 раз, объем — в 5 раз. Переводами по номеру телефона между физлицами через СБП стало пользоваться вдвое больше клиентов. Частота переводов на 1 клиента увеличилась на 23%, количество — в 2,5 раза, объем — в 2 раза. При этом P2P-переводы с карты на карту упали на треть и по количеству, и по объему.

— В течение прошлого года наблюдался повышенный интерес к оплатам покупок смартфонами по QR-кодам через СБП. Пик пришелся на январь — сентябрь, тогда в шесть раз увеличилось число клиентов, пользовавшихся таким способом оплаты. А доля клиентов, использующих СБП, в общем объеме карточных покупок увеличилась за этот же период впятеро, с 2% до 10%. Далее рост приостановился. Полагаю, что платежи по QR-кодам будут набирать популярность, если упростится процесс оплаты. Например, за счет развития сервиса подписок среди торговых точек. Когда клиент один раз привязывает к магазину счет, с которого будут списываться средства при последующих покупках в этом магазине без необходимости перехода в банковское приложение. Дополнительным стимулом оплаты через СБП для клиентов станет начисление кешбэка по программам лояльности за такие платежи, — отметил Михаил Щипков, бизнес-лидер направления платежи и переводы трайба «Ежедневный банкинг» банка «Открытие».

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