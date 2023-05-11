11 мая
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Экономика

Банк «Открытие» подарит бизнесу два месяца безлимитных межбанковских платежей

Для участия в акции «Платежный безлимит» предпринимателям нужно завести в банке «Открытие» первый расчетный счет и подключить один из двух пакетов услуг «Быстрый рост» или «Свой бизнес».

При подключении одного из двух стандартных пакетов услуг предприниматели получат два месяца бесплатного обслуживания счета и смогут сэкономить до 2980 рублей. А если в течение 30 дней с даты открытия счета клиент сделает платеж, или среднемесячный остаток на его счете составит не менее 10 тысяч рублей, банк на два месяца автоматически подключит ему бесплатную опцию безлимитных платежей.

Участвовать в акции «Платежный безлимит» могут компании малого бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, срок ее проведения – с 10 мая по 30 июня 2023 года. Подробнее об условиях акции можно узнать на сайте банка.

Расчетно-кассовое обслуживание в банке «Открытие» позволяет предпринимателям удобно управлять своим бизнесом через онлайн-банк «Бизнес-портал» – полноценный электронный офис с полным комплексом операций. Также клиентам доступен сервис «Налоговая копилка», который помогает вовремя платить налоги, бизнес-карты, эквайринг и многое другое.

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