3 апреля
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Экономика

Банк «Открытие» упростил подключение виртуального овернайта для корпораций

Новый сервис в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» позволит корпоративным клиентам подписывать генеральное соглашение онлайн и подключать виртуальный овернайт к расчетным счетам без дополнительного согласования.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова

Теперь компании, желающие получать доход от свободных средств, могут отправить соглашение-оферту в банк дистанционно, благодаря чему бизнес сэкономит время на получении услуги и сможет эффективнее распоряжаться остатками.

Ключевое преимущество виртуального овернайта для клиентов — получение дополнительного дохода на остатки без необходимости переводить средства с расчетного на депозитный счет. Кроме того, каждый день банк автоматически фиксирует сумму, на которую будут начислены проценты, дополнительное заявление от клиента не требуется.

Подписать онлайн-соглашение и подключить виртуальный овернайт за несколько минут можно при наличии расчетного счета в банке и доступа к системе «Открытие-Бизнес Онлайн», — рассказала Светлана Смирнова, вице-президент, лидер трайба «Транзакционный бизнес» корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие». — Виртуальный овернайт — один из удобных способов управления ликвидностью для крупного бизнеса, поэтому нам было важно упростить процесс подключения для корпоративных клиентов. Мы разработали полнофункциональный онлайн-сервис, чтобы им было проще получать дополнительный доход от средств на расчетных счетах.

Транзакционный бизнес корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» предлагает крупным корпоративным клиентам мультифункциональную линейку продуктов для расчетов, управления ликвидностью и повышения эффективности работы казначейства. Современный IT-ландшафт и высокий уровень экспертизы позволяют оперативно разрабатывать и внедрять интеграционные решения для компаний с холдинговой структурой и развитой филиальной сетью на базе новейшей системы дистанционного банковского обслуживания «Открытие-Бизнес Онлайн».

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