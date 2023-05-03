Банк «Открытие» в первом квартале 2023 года начислил сберегателям 10 млрд рублей процентов

Начисления процентов по вкладам клиентам банка «Открытие» за первый квартал составили 6,9 миллиарда рублей, по накопительным счетам — 3,1 миллиарда. Каждую секунду банк начислял сберегателям в качестве процентов порядка 925 рублей по вкладам и 445 рублей по накопительным счетам*.