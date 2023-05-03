Банк «Открытие» в первом квартале 2023 года начислил сберегателям 10 млрд рублей процентов

Средний чек депозита в банке по итогам первого квартала достиг отметки 690 тысяч рублей, средний чек накопительного счета — 235 тысяч.
Около 40% вкладчиков имеют также накопительный счет, среди владельцев накопительных счетов вклады есть у 24%.
55% вкладов в первом квартале в банке держали женщины, по сумме доля их депозитов составила 60%. Женщины также преобладали среди владельцев накопительных счетов (56%), но по размещенным на счетах суммам доминировали мужчины (52%) за счет большего среднего чека.
Открывать сберегательные продукты клиенты предпочитали онлайн — в январе-марте 2023 года 52% вкладов и 77% накопительных счетов были оформлены дистанционно.
Более подробно с условиями вкладов и накопительных счетов «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка.
* Сумма начисляемых процентов на портфель вкладов и накопительных счетов.