27 февраля
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Экономика

Банк «Открытие» в январе нарастил выдачу кредитов наличными более чем в 1,5 раза

В январе 2023 года объем выдач потребительских кредитов в банке «Открытие» увеличился на 55% год к году. Каждый третий кредит клиенты банка оформляли дистанционно.

Изображение российских денежных знаков.
Изображение российских денежных знаков.
Фото: freepik, автор pch.vector.

За год число кредитов, оформленных без посещения офиса банка — в мобильном приложении и интернет-банке — увеличилось в 3 раза. Доля таких кредитов достигла трети от общего количества выданных.

Это связано, в том числе, с возрастом клиентов. В январе 2023 года по сравнению с январем 2022-го в «Открытии» стали чаще брать кредиты наличными молодые россияне в возрасте до 35 лет — их доля в выдачах увеличилась до 31%.

Самой популярной целью оформления кредита наличными остается ремонт. Однако сразу на 10 процентных пунктов, до 36%, выросла за год доля кредитов на рефинансирование прежних займов. На третьем месте среди основных целей потребительского кредитования — покупка автомобиля.

В топ-3 городов по количеству оформленных кредитов наличными по-прежнему входят Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Банк «Открытие» предлагает одни из самых выгодных условий на рынке по кредиту наличными. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок — до 5 лет.

В рамках специального предложения первый платеж по кредиту составляет 1 рубль*.

Подробнее ознакомиться с условиями и оформить потребительский кредит в «Открытии» можно на сайте банка

* Предложение действительно до 1 марта 2023 года

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