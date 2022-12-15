15 декабря
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Экономика

Банк «Открытие» запустил кредитную карту для предпринимателей

Кредитную бизнес-карту могут получить действующие клиенты банка «Открытие» из сегмента малого и среднего бизнеса по предодобренному предложению. Максимальный кредитный лимит составляет один миллион рублей, выпуск и обслуживание бесплатны.

Банк «Открытие».
Банк «Открытие».
Анна Зайкова

Грейс-период по карте достигает 120 дней и распространяется на покупки и снятие наличных в любом банкомате. Пополнить кредитку можно в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров. Также за покупки по карте начисляется кешбэк в размере 5% в категориях «Строительство и ремонт», «Товары для дома, «Мебель» и 1% в категории «Супермаркеты».

Можно заказать бесплатную доставку кредитной бизнес-карты на дом или в офис по всей территории РФ. Подробнее о ней можно узнать на сайте банка

ПАО Банк «ФК Открытие».

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