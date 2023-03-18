18 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщили в пресс-службе Центрального банка Российской Федерации.

Налоги. Деньги. Прибыль.
Налоги. Деньги. Прибыль.
unsplash.com

В публикации рассказали, что текущие темпы прироста цен в стране — умеренные.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне.

Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно упадет ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года.

Вместе с тем Центробанк прогнозирует постепенное увеличение устойчивого инфляционного давления с умеренно низких значений.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросам ключевой ставки запланировали на 28 апреля.

Ранее банкомат российского производства одобрили в ЦБ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость