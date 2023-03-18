Банк России принял решение сохранить ключевую ставку

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, сообщили в пресс-службе Центрального банка Российской Федерации.

В публикации рассказали, что текущие темпы прироста цен в стране — умеренные.

Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне.

Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно упадет ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года.

Вместе с тем Центробанк прогнозирует постепенное увеличение устойчивого инфляционного давления с умеренно низких значений.

Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросам ключевой ставки запланировали на 28 апреля.

Ранее банкомат российского производства одобрили в ЦБ.