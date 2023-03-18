Банк России принял решение сохранить ключевую ставку

В публикации рассказали, что текущие темпы прироста цен в стране — умеренные.
Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий сохраняются на повышенном уровне.
Согласно прогнозам Центробанка, в ближайшие месяцы показатель годовой инфляции временно упадет ниже 4% под влиянием эффекта высокой базы 2022 года.
Вместе с тем Центробанк прогнозирует постепенное увеличение устойчивого инфляционного давления с умеренно низких значений.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по вопросам ключевой ставки запланировали на 28 апреля.