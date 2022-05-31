31 мая
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Экономика

Банк России решил не смягчать ограничения на продажу наличной валюты

Центробанк РФ не планирует смягчать ограничения на операции физических лиц с наличной валютой, которые действуют до 9 сентября.

Евро, доллары. Валюта.
Евро, доллары. Валюта.
CC0

Регулятор дождется обозначенного срока и будет принимать решение по ситуации, заявила зампред ЦБ Ксения Юдаева на пресс-конференции.

«Я думаю, пока до сентября подождем, посмотрим на ситуацию. Пока ничего нового», — цитирует Юдаеву «Коммерсант».

Еще в начале марте ЦБ на фоне санкций ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в России. В частности, ввел запрет на покупку наличной валюты, а с действующих вкладов было разрешено снимать наличные на сумму не более $10 тыс. и только со счетов, открытых до 9 марта.

Средства сверх лимита граждане могут обналичить в рублях.

Позже ограничения смягчили: с 20 мая российские банки могут продавать любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.

До 9 сентября можно купить наличные доллары США и евро, но только те, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.

А ранее россияне бросились скупать экзотическую валюту — тенге и лиру.

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