Банки начали блокировать карты из-за сомнительных платежей

В России вступил в силу закон 167-ФЗ, касающийся банковской деятельности. Он обязывает банки блокировать сомнительные операции по картам и приостанавливать действие карт на срок до двух суток, пишут « Известия ».

Если какие-то операции по карте вызовут у банка подозрения, его представители должны связаться с ее владельцем. Если связь установить не удастся, операция пройдет, но карту заблокируют на два рабочих дня.

У юридических лиц будет возможность остановить операцию даже после списания денег. Получатель средств будет обязан документально обосновать законность операции.

Некоторые кредитные учреждения начали заниматься выявлением подозрительных операций еще до вступления в силу нового закона — среди них ВТБ и «Альфа-банк», пишет ura.ru.

Центробанк создал базу данных, куда будет вносить информацию о попытках получить незаконный доступ к деньгам граждан. Ее смогут использовать представители платежных систем и банковского сектора.

Ранее сообщалось, что в 2019 году россияне смогут совершать покупки в интернет-магазинах, вводя вместо данных банковских карт свои электронные адреса — для этого создается специальное мобильное приложение.

Источники «Известий» в финансовой сфере сообщили, что разработкой приложения занимается ассоциация «Финтех» при Центробанке РФ. Речь идет о создании платформы быстрых платежей, с которой будут интегрированы все российские интернет-магазины.

Пользователям придется скачать приложение и зарегистрироваться в нем, чтобы увязать между собой данные банковской карты и e-mail.