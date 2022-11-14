Мало кто задумывается, откуда берутся такие привычные нам трамвайные, автобусные и троллейбусные билеты. Между тем, количество производящих их предприятий во всей России можно пересчитать по пальцам одной руки. Одним из центров производства, обеспечивающим билетами большую часть страны, оказался Барнаул. Altapress.ru побывал в цехе фирмы-производителя «Первая типография» и побеседовал с ее директором Ильей Котовщиковым.

В Тверь и Кишинев

«Первая типография» поставляет рулонные билеты в 130 городов России. География поставок охватывает часть Урала, всю Сибирь и Дальний Восток. До 2018 года предприятие работало с Екатеринбургом, Краснодаром и Тверью. Пределами РФ деятельность типографии не ограничивается — билеты экспортируются в Казахстан, а также в Молдавию.

Елена Максимчук,

директор троллейбусного управления города Бельцы ( Молдавия):

— Мы их закупили в Барнауле. После нас Кишиневский троллейбусный парк там стал заказывать билеты. Потому что они действительно качественные и они в два раза дешевле, чем мы покупали у местных поставщиков. Мы экономим на этом (из интервью телеканалу «Белецкие новости»).

Билеты и производство «Первой типографии». Илья Котовщиков.

Одна на всех

В Алтайском крае «Первая типография» обеспечивает билетами Барнаул, Бийск, Рубцовск и Алейск. По словам Ильи Котовщикова, до 2010 года производством билетов занимался также Алтайский дом печати (бывший Алтайбланкиздат).

«У них оборудование осталось с советских времен, которое печатало вертикальные билеты. Потом они его продали и полностью переключились на книгоиздательную деятельность и производство упаковки, — рассказал Котовщиков. — Мы остались единственными, кто занимается билетами. Похоже, во всей Сибири. Когда участвовали в тендерах, никого, кроме нас, отсюда не заявлялось. Были иногда лишь Москва и Нижний Новгород, один раз заявилась алтайская компания, но это оказался посредник, какое-то рекламное агентство. Однако в конечном итоге закрепиться на рынке ему не удалось».

Билеты и производство «Первой типографии». Илья Котовщиков.

Алтайские кулибины

Обычными билетами «Первая типография» не ограничилась и разработала специальные средства защиты для билетов перевозчиков от мошенничества со стороны недобросовестных кондукторов — это ультрафиолетовая сетка (ее нельзя скопировать на бытовой копировальной технике) и раздатчик-диспенсер рулонных билетов. Последний представляет собой запатентованное устройство, которое мешает хитрому кондуктору продавать билеты повторно, возвращая их в рулон.

«В основном, это было в Кемеровской области востребовано, — уточнил директор предприятия. — Город Прокопьевск закупал у нас одноразовые диспенсеры лет, наверное, пять. Потом появился запрос на многоразовые, потому что одноразовое пластиковое устройство тоже требует определенной процедуры утилизации, на это какие-то средства нужны», — рассказал Илья Котовщиков.

По его словам, в Алтайском крае диспенсеры сейчас не используются — у нас осталось совсем немного перевозчиков, которые пользуются рулонными билетами. В основном, это маршрутные такси. Раньше Бийское трамвайное управление года три подряд закупало одноразовые диспенсеры — там как раз была проблема с недобросовестностью кондукторов, потом трамваи постепенно перешли на электронную систему, и такая потребность отпала.

Цифры 70% производимых «Первой типографией» билетов — автобусные, 15% — трамвайные 13% — троллейбусные. 2% составляют билеты на речной транспорт, их заказывает Томск.

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Как делают билеты

Производство билета начинается с резки бумаги. Огромные рулоны режут на более мелкие части на реконструированном советском станке 1960-х годов выпуска. По словам Ильи Котовщикова, ничего лучше с тех пор и не придумано. В станке заменена вся электроника и механика, установлены карбоновые ножи и дополнительные элементы контроля — боковые лазерные ровнители, контроль метража, окончания рулона и др.

Печать наносится на станке флексографии, способном работать с двумя цветами. Одной краской печатают основную информацию на билете, другой — наносят специальную защитную полосу из краски, светящейся в лучах ультрафиолета.

Модернизировать все оборудование компания успела до введения жестких санкций, поэтому на производстве они практически не отразились. Более того, в «Первой типографии» провели и реальное импортозамещение.

Билеты и производство «Первой типографии». Илья Котовщиков.

Обойдемся и без импорта

«У нас часть высокоточной оснастки заказывали в Англии, Польше. Теперь это делают в России. Дешевле. Может быть, тиражестойкость меньше, но, тем не менее, хватает, все работает, — рассказал Илья Котовщиков. — Валы раньше в Польше заказывали, ждали по полгода, теперь отечественные предприятия и валы делают, и магнитные цилиндры ремонтируют. Ближайшие поставщики у нас расположены в Новосибирске».

По его словам, сменились и поставщики краски. Раньше ее возили из Голландии, Японии и Германии. Теперь почти вся краска производится в России. Ряд производителей покупает пигмент в Турции и Китае и разводит уже здесь, под своим брендом. Но есть и полностью отечественное производство пигмента в Москве.

Газетная бумага, на которой печатают билеты, как была, так и осталась российской. Единственная проблема возникала, когда были сложности с поставками отбеливателя, но Сыктывкарский и Светлогорский целлюлозно-бумажные комбинаты вспомнили и возобновили советскую технологию отбеливания, и проблема исчезла.

Билеты и производство «Первой типографии». Илья Котовщиков.

Чек вместо билета

С конца 2016 года в Алтайском крае начала внедряться электронная система расчетов, часть перевозчиков перешла на нее. Это повлияло, в том числе, и на производство билетов. К настоящему времени их доля в продукции «Первой типографии» снизилась с 30% до 20%.

Помимо Алтайского края, на электронную систему оплаты перешли и в ряде других городов. В частности, в административном центре соседней Республики Алтай — Горно-Алтайске — осталась лишь чековая система.

Коробка для патронов «Первой типографии». Altapress.ru.

Впрочем, Илья Котовщиков отдельно отметил, что электронный проезд стал не единственным фактором — просто его компания больше внимания стала уделять заказам патронного завода, на одной площадке с которым она и расположена.

Типография налаживает для предприятия производство решетки для укладки патронов. Решетка будет изготавливаться из полностью биоразлагаемого картона. В настоящее время используется пластиковая, создающая повышенную нагрузку на экологию.