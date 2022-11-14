14 ноября
﻿
Экономика

Барнаул — кондуктор мира. Как столица Алтайского края обилечивает полстраны

Мало кто задумывается, откуда берутся такие привычные нам трамвайные, автобусные и троллейбусные билеты. Между тем, количество производящих их предприятий во всей России можно пересчитать по пальцам одной руки. Одним из центров производства, обеспечивающим билетами большую часть страны, оказался Барнаул. Altapress.ru побывал в цехе фирмы-производителя «Первая типография» и побеседовал с ее директором Ильей Котовщиковым.

Билеты и производство "Первой типографии".
Билеты и производство "Первой типографии".
Илья Котовщиков.

В Тверь и Кишинев

«Первая типография» поставляет рулонные билеты в 130 городов России. География поставок охватывает часть Урала, всю Сибирь и Дальний Восток. До 2018 года предприятие работало с Екатеринбургом, Краснодаром и Тверью. Пределами РФ деятельность типографии не ограничивается — билеты экспортируются в Казахстан, а также в Молдавию.

Елена Максимчук,
директор троллейбусного управления города Бельцы (Молдавия):

— Мы их закупили в Барнауле. После нас Кишиневский троллейбусный парк там стал заказывать билеты. Потому что они действительно качественные и они в два раза дешевле, чем мы покупали у местных поставщиков. Мы экономим на этом (из интервью телеканалу «Белецкие новости»).

Билеты и производство &quot;Первой типографии&quot;.
Билеты и производство «Первой типографии».
Илья Котовщиков.

Одна на всех

В Алтайском крае «Первая типография» обеспечивает билетами Барнаул, Бийск, Рубцовск и Алейск. По словам Ильи Котовщикова, до 2010 года производством билетов занимался также Алтайский дом печати (бывший Алтайбланкиздат).

«У них оборудование осталось с советских времен, которое печатало вертикальные билеты. Потом они его продали и полностью переключились на книгоиздательную деятельность и производство упаковки, — рассказал Котовщиков. — Мы остались единственными, кто занимается билетами. Похоже, во всей Сибири. Когда участвовали в тендерах, никого, кроме нас, отсюда не заявлялось. Были иногда лишь Москва и Нижний Новгород, один раз заявилась алтайская компания, но это оказался посредник, какое-то рекламное агентство. Однако в конечном итоге закрепиться на рынке ему не удалось».

Билеты и производство &quot;Первой типографии&quot;.
Билеты и производство «Первой типографии».
Илья Котовщиков.

Алтайские кулибины

Обычными билетами «Первая типография» не ограничилась и разработала специальные средства защиты для билетов перевозчиков от мошенничества со стороны недобросовестных кондукторов — это ультрафиолетовая сетка (ее нельзя скопировать на бытовой копировальной технике) и раздатчик-диспенсер рулонных билетов. Последний представляет собой запатентованное устройство, которое мешает хитрому кондуктору продавать билеты повторно, возвращая их в рулон.

«В основном, это было в Кемеровской области востребовано, — уточнил директор предприятия. — Город Прокопьевск закупал у нас одноразовые диспенсеры лет, наверное, пять. Потом появился запрос на многоразовые, потому что одноразовое пластиковое устройство тоже требует определенной процедуры утилизации, на это какие-то средства нужны», — рассказал Илья Котовщиков.

По его словам, в Алтайском крае диспенсеры сейчас не используются — у нас осталось совсем немного перевозчиков, которые пользуются рулонными билетами. В основном, это маршрутные такси. Раньше Бийское трамвайное управление года три подряд закупало одноразовые диспенсеры — там как раз была проблема с недобросовестностью кондукторов, потом трамваи постепенно перешли на электронную систему, и такая потребность отпала.

Цифры

70% производимых «Первой типографией» билетов — автобусные, 15% — трамвайные 13% — троллейбусные. 2% составляют билеты на речной транспорт, их заказывает Томск.

Диспенсеры для билетов.
Диспенсеры для билетов.
Altapress.ru.
Диспенсеры для билетов.
Диспенсеры для билетов.
Altapress.ru.
Диспенсеры для билетов.
Диспенсеры для билетов.
Altapress.ru.

Как делают билеты

Производство билета начинается с резки бумаги. Огромные рулоны режут на более мелкие части на реконструированном советском станке 1960-х годов выпуска. По словам Ильи Котовщикова, ничего лучше с тех пор и не придумано. В станке заменена вся электроника и механика, установлены карбоновые ножи и дополнительные элементы контроля — боковые лазерные ровнители, контроль метража, окончания рулона и др.

Печать наносится на станке флексографии, способном работать с двумя цветами. Одной краской печатают основную информацию на билете, другой — наносят специальную защитную полосу из краски, светящейся в лучах ультрафиолета.

Модернизировать все оборудование компания успела до введения жестких санкций, поэтому на производстве они практически не отразились. Более того, в «Первой типографии» провели и реальное импортозамещение.

Билеты и производство &quot;Первой типографии&quot;.
Билеты и производство «Первой типографии».
Илья Котовщиков.

Обойдемся и без импорта

«У нас часть высокоточной оснастки заказывали в Англии, Польше. Теперь это делают в России. Дешевле. Может быть, тиражестойкость меньше, но, тем не менее, хватает, все работает, — рассказал Илья Котовщиков. — Валы раньше в Польше заказывали, ждали по полгода, теперь отечественные предприятия и валы делают, и магнитные цилиндры ремонтируют. Ближайшие поставщики у нас расположены в Новосибирске».

По его словам, сменились и поставщики краски. Раньше ее возили из Голландии, Японии и Германии. Теперь почти вся краска производится в России. Ряд производителей покупает пигмент в Турции и Китае и разводит уже здесь, под своим брендом. Но есть и полностью отечественное производство пигмента в Москве.

Газетная бумага, на которой печатают билеты, как была, так и осталась российской. Единственная проблема возникала, когда были сложности с поставками отбеливателя, но Сыктывкарский и Светлогорский целлюлозно-бумажные комбинаты вспомнили и возобновили советскую технологию отбеливания, и проблема исчезла.

Билеты и производство &quot;Первой типографии&quot;.
Билеты и производство «Первой типографии».
Илья Котовщиков.

Чек вместо билета

С конца 2016 года в Алтайском крае начала внедряться электронная система расчетов, часть перевозчиков перешла на нее. Это повлияло, в том числе, и на производство билетов. К настоящему времени их доля в продукции «Первой типографии» снизилась с 30% до 20%.

Помимо Алтайского края, на электронную систему оплаты перешли и в ряде других городов. В частности, в административном центре соседней Республики Алтай — Горно-Алтайске — осталась лишь чековая система.

Коробка для патронов &quot;Первой типографии&quot;.
Коробка для патронов «Первой типографии».
Altapress.ru.

Впрочем, Илья Котовщиков отдельно отметил, что электронный проезд стал не единственным фактором — просто его компания больше внимания стала уделять заказам патронного завода, на одной площадке с которым она и расположена.

Типография налаживает для предприятия производство решетки для укладки патронов. Решетка будет изготавливаться из полностью биоразлагаемого картона. В настоящее время используется пластиковая, создающая повышенную нагрузку на экологию.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость