Барнаульские депутаты не позволили отдать миллиарды и оставить без зарплаты бюджетников

В Барнауле на заседании гордумы рассмотрели предложение потратить бюджетные миллиарды на оплату судебных решений, сообщают « Вести Алтай ».

Перераспределить расходы предложила администрация Барнаула в связи с необходимостью исполнения судебных исков. Напомним, долг Барнаула по судебным решениям достиг 9,5 млрд рублей.

«В настоящее время на исполнении органов местного самоуправления находятся 247 исполнительных листов на сумму 9 миллиардов 476 миллионов рублей. Потребность на исполнение судебных актов по сравнению с прошлым годом выросла на 2 миллиарда 805 миллионов рублей. Наибольшая сумма средств бюджета города необходима для проведения мероприятий по исполнению судебных актов по водоотведению, очистке сточных вод — 4 миллиарда 296 миллионов рублей. На 9 исполнительных листов приходятся 45% всей суммы, необходимой по исполнению всех решений судов», — доложила глава комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева.

Для выполнения судебных решений администрация Барнаула предложила внести изменения в городской бюджет и направить расходы на оплату исков.

Надежда Тиньгаева , председатель комитета по финансам , налоговой и кредитной политике Барнаула. БГД.

Сумма составит 70% от всей расходной части городской казны. Однако если оплатить судебные решения, то возникнет проблема с решениями, касающимися выполнения различных задач.

«Фактически в бюджете не останется средств на выплату зарплаты и решение других социальных задач», — говорится в сообщении.

Счетная палата Барнаула представила отрицательное заключение на предложенную инициативу. Депутаты также не поддержали идею и большинством голосов выступили против внесения изменений в бюджет.

Ранее бюджет Барнаула получил 64 тыс. 470 рублей от недобросовестных арендаторов.