28 апреля
﻿
Экономика

Барнаульские депутаты не позволили отдать миллиарды и оставить без зарплаты бюджетников

В Барнауле на заседании гордумы рассмотрели предложение потратить бюджетные миллиарды на оплату судебных решений, сообщают «Вести Алтай».

Бюджет.
Бюджет.
Pixabay.com

Перераспределить расходы предложила администрация Барнаула в связи с необходимостью исполнения судебных исков. Напомним, долг Барнаула по судебным решениям достиг 9,5 млрд рублей.

«В настоящее время на исполнении органов местного самоуправления находятся 247 исполнительных листов на сумму 9 миллиардов 476 миллионов рублей. Потребность на исполнение судебных актов по сравнению с прошлым годом выросла на 2 миллиарда 805 миллионов рублей. Наибольшая сумма средств бюджета города необходима для проведения мероприятий по исполнению судебных актов по водоотведению, очистке сточных вод — 4 миллиарда 296 миллионов рублей. На 9 исполнительных листов приходятся 45% всей суммы, необходимой по исполнению всех решений судов», — доложила глава комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева.

Для выполнения судебных решений администрация Барнаула предложила внести изменения в городской бюджет и направить расходы на оплату исков.

Надежда Тиньгаева, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.
Надежда Тиньгаева, председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула.
БГД.

Сумма составит 70% от всей расходной части городской казны. Однако если оплатить судебные решения, то возникнет проблема с решениями, касающимися выполнения различных задач.

«Фактически в бюджете не останется средств на выплату зарплаты и решение других социальных задач», — говорится в сообщении.

Счетная палата Барнаула представила отрицательное заключение на предложенную инициативу. Депутаты также не поддержали идею и большинством голосов выступили против внесения изменений в бюджет.

Ранее бюджет Барнаула получил 64 тыс. 470 рублей от недобросовестных арендаторов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость