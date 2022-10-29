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Экономика

Барнаульские депутаты рассказали, что не устроило их в бюджете на 2023 год

Проект бюджета Барнаула на 2023 год рассмотрели на заседании БГД 28 октября.

Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Первое заседание Барнаульской гордумы VIII созыва.
Дмитрий Лямзин

Как сообщает «Толк», большинство депутатов одобрили финансовый документ. Но некоторые сказали, что нужно проработать часть вопросов.

Ожидается, что доходы бюджета краевой столицы в 2023-м году составят 21,5 млрд рублей. Город должен собрать 10,5 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений. При этом бюджет останется социально-ориентированным.

В основе собственных доходов Барнаула планируют 3,7 млрд рублей НДФЛ, 3,4 млрд рублей налогов на совокупный доход, а также 1,3 млрд рублей неналоговых отчислений.

Еще 11 млрд рублей — безвозмездные поступления. Но эту сумму могут скорректировать, поскольку городу из краевого бюджета дополнительно выделят 2,8 млрд рублей.

Однако у руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Захара Торычева возникли вопросы.

«В трудное для страны время мы должны видеть, как бюджет изменяется и подстраивается под условия проведения СВО. Должна быть экономия на проведение массовых праздничных мероприятий, на содержание высокопоставленных чиновников, в том числе мэра и представителей депутатского корпуса», — сказал он.

Стало известно, какие важные решения приняли депутаты АКЗС на октябрьской сессии.

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