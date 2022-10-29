Барнаульские депутаты рассказали, что не устроило их в бюджете на 2023 год

Как сообщает «Толк», большинство депутатов одобрили финансовый документ. Но некоторые сказали, что нужно проработать часть вопросов.
Ожидается, что доходы бюджета краевой столицы в 2023-м году составят 21,5 млрд рублей. Город должен собрать 10,5 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений. При этом бюджет останется социально-ориентированным.
В основе собственных доходов Барнаула планируют 3,7 млрд рублей НДФЛ, 3,4 млрд рублей налогов на совокупный доход, а также 1,3 млрд рублей неналоговых отчислений.
Еще 11 млрд рублей — безвозмездные поступления. Но эту сумму могут скорректировать, поскольку городу из краевого бюджета дополнительно выделят 2,8 млрд рублей.
Однако у руководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Захара Торычева возникли вопросы.
«В трудное для страны время мы должны видеть, как бюджет изменяется и подстраивается под условия проведения СВО. Должна быть экономия на проведение массовых праздничных мероприятий, на содержание высокопоставленных чиновников, в том числе мэра и представителей депутатского корпуса», — сказал он.
Стало известно, какие важные решения приняли депутаты АКЗС на октябрьской сессии.