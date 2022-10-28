28 октября
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Политика

Об угрозе вселенской катастрофы предупредил лидер ЛДПР

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предупредил о риске вселенской катастрофы.

Леонид Слуцкий дает интервью.
Леонид Слуцкий дает интервью.
lslutsky.ru

Слуцкий посвятил пост в своем Telegram-канале 60-летию с окончания Карибского кризиса.

Руководители в Европе и США должны понимать, что нагнетание обстановки может вызвать катастрофу вселенского масштаба. Однако фигуры уровня экс-президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди нет.

«Да и Владимир Путин при всем масштабе его личности не готов, как он сам сказал, ассоциировать себя (с первым секретарем ЦК КПСС) Никитой Хрущевым», — отметил Леонид Слуцкий.

По его словам, нужно понимать всю серьезность ситуации.

«Нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой», — утверждает он.

Ранее президент Владимир Путин назвал главную цель спецоперации.

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