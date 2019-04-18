«Барнаульский молкомбинат» выиграл дело у PepsiCo по спорной упаковке йогурта

17 апреля Алтайское краевое УФАС прекратило дело в отношении «Барнаульского молочного комбината». Претензию по поводу недобросовестной конкуренции на производителя подала компания «Вимм-Билль-Данн» (входит в структуру PepsiCo Россия) по поводу сходства упаковки йогуртов. Ведомство решило, что это не так.

Антимонопольщики пришли к выводу, что в спорных этикетках действительно есть схожие элементы: один цвет и изображение ягод, однако фоны этикеток выполнены в разных оттенках цветовой гаммы. Различно и количество изображенных ягод.

Кроме того, обе этикетки йогуртов имеют явные отличительные особенности — это эмблема и товарный знак «Молочная сказка» у продукции БМК и «Чудо» — у «Вимм-Билль-Данна».

«Довод заявителя об имитации или общем подражании внешнему виду товара конкурента признан не состоятельным и потому, что упаковки продукции — бутылки йогуртов, имеют разный объем и форму», — говорится в сообщении краевого УФАС.

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Ранее на эти моменты указывали и представители местного предприятия. По словам Евгения Ноздрачева, начальника отдела рекламы и связей с общественностью «Барнаульского молочного комбината», дизайн их упаковки был разработан сотрудниками предприятия в конце 2013 года, а дизайн йогурта «Чудо» датируется 2018 годом.

Рассмотрев материалы дела, комиссия приняла решение о прекращении производства в связи с отсутствием в действиях БМК нарушений закона «О конкуренции».