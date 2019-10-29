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29 октября 13°C

Барнаульский застройщик может возвести для девушек-хоккеисток новый стадион

У женской команды по хоккею на траве «Коммунальщик» может появиться современный стадион. Вопрос о его строительстве прорабатывается совместно с минспорта региона. Поучаствовать в этом проекте готова компания «Жилищная инициатива», рассказали в клубе.

Что происходит на играх команды "Коммунальщик"
Что происходит на играх команды "Коммунальщик"
Дмитрий Лямзин

По словам директора клуба Владимир Козбева, нынешний стадион, где проводит свои домашние матчи «Коммунальщик», не выдерживает никакой критики — нет нормального покрытия, освещения, зрительские трибуны находятся под открытым небом.

Осенью из-за того, что на улице быстро темнеет, игры здесь начинались в 17:00, что для болельщиков совсем не удобно.

Несколько лет объект даже не был надлежащим образом сертифицирован. По бумагам домашние матчи девушки-хоккеистки проводили на стадионе Смертина, который имеет соответствующие разрешения.

Сейчас стало очевидно, что дальше так продолжаться не может.

Что происходит на играх команды &quot;Коммунальщик&quot;
Что происходит на играх команды «Коммунальщик»
Дмитрий Лямзин

Как рассказал Владимир Кобзев, рядом с «Коммунальщиком» в овраге есть свободная земля, которая находится в краевой собственности. Здесь он и предлагает разместить новый стадион.

Современный спортивный объект предполагает искусственное покрытие с поливом, систему освещения, трибуны. Стоимость такого объекта без учета света начинается от 50 млн рублей.

Что происходит на играх команды &quot;Коммунальщик&quot;
Что происходит на играх команды «Коммунальщик»
Дмитрий Лямзин

На старом стадионе Кобзев предлагает разместить площадку для мини-хоккея, которая короче чем для хоккея на траве, часть земли — передать компании «Жилищная инициатива», строящей рядом жилой дом.

Застройщик, много лет помогающий хоккеисткам, готов участвовать в новом проекте «Коммунальщика», сообщили в клубе.

Всю инфраструктуру, включая спортивный зал, Владимир Кобзев готов передать спортивной школе «Юность Алтая».

Большое интервью с директором клуба «Коммунальщик», читайте 31 октября на altapress.ru.

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