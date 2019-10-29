Барнаульский застройщик может возвести для девушек-хоккеисток новый стадион

По словам директора клуба Владимир Козбева, нынешний стадион, где проводит свои домашние матчи «Коммунальщик», не выдерживает никакой критики — нет нормального покрытия, освещения, зрительские трибуны находятся под открытым небом.
Осенью из-за того, что на улице быстро темнеет, игры здесь начинались в 17:00, что для болельщиков совсем не удобно.
Несколько лет объект даже не был надлежащим образом сертифицирован. По бумагам домашние матчи девушки-хоккеистки проводили на стадионе Смертина, который имеет соответствующие разрешения.
Сейчас стало очевидно, что дальше так продолжаться не может.
Как рассказал Владимир Кобзев, рядом с «Коммунальщиком» в овраге есть свободная земля, которая находится в краевой собственности. Здесь он и предлагает разместить новый стадион.
Современный спортивный объект предполагает искусственное покрытие с поливом, систему освещения, трибуны. Стоимость такого объекта без учета света начинается от 50 млн рублей.
На старом стадионе Кобзев предлагает разместить площадку для мини-хоккея, которая короче чем для хоккея на траве, часть земли — передать компании «Жилищная инициатива», строящей рядом жилой дом.
Застройщик, много лет помогающий хоккеисткам, готов участвовать в новом проекте «Коммунальщика», сообщили в клубе.
Всю инфраструктуру, включая спортивный зал, Владимир Кобзев готов передать спортивной школе «Юность Алтая».
Большое интервью с директором клуба «Коммунальщик», читайте 31 октября на altapress.ru.