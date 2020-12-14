Басков объяснил, зачем он попросил дать ему МРОТ

Басков отметил, что у него давно нет концертов и пришлось «вскрыть кубышку» со сбережениями.

«Представляете, у нас нету концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату», — пожаловался артист в эфире НТВ.