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Экономика

Басков объяснил, зачем он попросил дать ему МРОТ

Певец Николай Басков рассказал, почему во время пандемии коронавируса он обратился за помощью к государству, сообщает РИА «Новости».

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Киркоров и Басков записали новый клип-пародию
Скрин с видео

Басков отметил, что у него давно нет концертов и пришлось «вскрыть кубышку» со сбережениями.

«Представляете, у нас нету концертов, или еще что-то, а на тебе находится огромное количество людей. Хоть газеты и кричали, что Басков просил МРОТ, я просил не для себя, а просил для коллектива, который я во время пандемии не распустил и всем выплачивал зарплату», — пожаловался артист в эфире НТВ.

Он подчеркнул, что выплачивает своему коллективу крупные суммы — на него работают 38 человек, у которых ипотеки, семьи и дети.

При этом помощь в виде минимального размера оплаты труда (МРОТ) может хоть как-то поддержать людей на плаву.

Ранее певец Валерий Меладзе призвал российских артистов бойкотировать съемки новогодних телепрограмм в знак протеста из-за ограничений по концертам. Позже СМИ нашли у него богатства «на миллиард».

О проблемах с финансами из-за пандемии также рассказывал шоумен Сергей Глушко. После этого российский миллионер предложил ему поработать скотником на ферме.

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