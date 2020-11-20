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Жизнь

Богатства «на миллиард» нашли у Меладзе, призвавшего к бойкоту из-за запрета подзаработать в Новый год

Певец Валерий Меладзе, призвавший российских артистов бойкотировать телевизионные «голубые огоньки» из-за того, что в период пандемии власти ограничили новогодние корпоративы и концерты, вовсе не бедствует, выяснил LIFE.

Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе.
https://www.instagram.com/m_e_l_a_d_z_e/

Напомним, Меладзе призвал российских артистов бойкотировать съемки новогодних телепрограмм в знак протеста из-за ограничения числа зрителей на концертах до 15 января.

«Все артисты, музыканты, техники, промоутеры и т.д. сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует. При этом ежедневно 3 млн людей в Москве спускаются в метро, не соблюдая дистанции и правил карантина», — объяснил певец и продюсер свой призыв к бойкоту.

В ответ на такую инициативу Меладзе получил массу гневных комментариев различного содержания. В частности ему напомнили, что в стране у некоторых жителей нет даже денег на телевизор.

После певец попытался объяснить свои слова, отметив, что он не призывал ни к какому бойкоту, а «всего лишь гипотетически предположил ситуацию, каково бы было, если бы не было в новогоднюю ночь „огоньков“».

Однако оправдания не остановили журналистов, которые уже запустили свою машину расследований. Оказалось, что звезда не настолько уж и бедная, что не сможет пережить суровые времена — есть особняки, торговые центры, богатая родня и бизнес, не связанный со сценой.

«Власти ограничили новогодние корпоративы и концерты. А это главный сенокос для отечественной попсы. Получается, что Меладзе беспокоят только его заработки, но не здоровье людей», — начало издание свое расследование.

Журналисты выяснили, что еще в начале нулевых Меладзе купил дом на Рублевке, стоимость которого оценивали в 2,5 млн долларов. В 2010 году заказал построить роскошный особняк в поселке Millennium Park, который называют подмосковной Венецией — дома там, судя по базе ЦИАНа, стоят около 600 млн рублей.

По данным издания, агентства просят за часовое выступление Меладзе примерно 40−60 тыс. долларов.

Впрочем, есть на чем заработать помимо сцены. Два года назад «продал физкультурно-оздоровительный центр в престижном Одинцове, но у него остались другие активы».

«Торговый центр „Вантаж“ на окраине Москвы, в районе Восточное Бирюлево, кадастровой стоимостью 145 миллионов рублей и площадью 15 соток. Он оформлен на самого певца. Почти половину площади ТЦ арендует розничная сеть. Также там снимают помещения ломбард, автошкола, эконом-парикмахерская и магазин низких цен. Бирюлевцы оставляют преимущественно негативные отзывы о ТЦ Валерия Меладзе: ругают за тесноту, неприятные запахи и особенно за крутую лестницу, по которой невозможно взобраться мамам с колясками. Несмотря на острую критику со стороны потребителей, „Вантаж“ только по документам приносит певцу почти 15 миллионов рублей чистой прибыли в год. Сколько на самом деле платят арендаторы, знают только сам певец и его управляющий», — рассказали журналисты.

Не обошли стороной и брата Валерия Константина Меладзе — совладелец «Первого музыкального издательства». Ежегодные доходы, бывает, превышают миллиард рублей.

Сестра Валерия Меладзе Лиана тоже известный музыкальный продюсер: «Она имеет долю в продюсерском центре Velvet Music <…> Это очень прибыльный бизнес, приносящий только официально до 45 миллионов рублей чистой прибыли в год».

Ранее Валерий Меладзе рассказал, что двойное гражданство ему необходимо для того, чтобы стереть границу между братскими народами.

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