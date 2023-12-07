7 декабря
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Билеты на концерты начали продавать в РЖД

А также билеты на балет, спектакли и шоу, сообщают на сайте организации.

Два билета на концерт.
Два билета на концерт.

"Раздел "Развлечения" появился на туристической витрине РЖД в начале декабря.

В ассортименте есть в спектакли, концерты и шоу в шести городах России:

  • Москва,
  • Санкт-Петербург,
  • Казань,
  • Нижний Новгород,
  • Сочи,
  • Калининград.

Ранее цены на авиабилеты достигли исторического максимума.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость