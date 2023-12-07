Билеты на концерты начали продавать в РЖД

"Раздел "Развлечения" появился на туристической витрине РЖД в начале декабря.
В ассортименте есть в спектакли, концерты и шоу в шести городах России:
- Москва,
- Санкт-Петербург,
- Казань,
- Нижний Новгород,
- Сочи,
- Калининград.
А также билеты на балет, спектакли и шоу, сообщают на сайте организации.
"Раздел "Развлечения" появился на туристической витрине РЖД в начале декабря.
В ассортименте есть в спектакли, концерты и шоу в шести городах России:
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