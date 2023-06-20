Взлетаем: цены на авиабилеты достигли исторического максимума

По данным Росстата, билеты на самолет стали дороже на 28% в сравнении с маем 2022 года. Сейчас средняя стоимость за 1 км пути составляет 6972,36 рублей.
Такой цены авиабилеты не достигали с 2000 года, а более ранних данных нет. Однако ФАС не зафиксировали сильного повышения.
По их данным, цены за год выросли лишь на 4%. В службе отметили, что цены зависят от сезона, спроса и инфляции.
Кроме того, результаты Росстата и ФАС могут отличаться из-за разного набора данных, которые используют при расчете показателей.
Ранее стало известно, что цены на авиабилеты могут подорожать на 15-30% из-за снижения субсидирования.