Богатые тоже платят. Кандидат экономических наук рассказывает, где самые высокие и низкие налоговые ставки и в чем подвох

Что спасает бизнес в странах с высокими ставками от разорения, почему 0% не равно 0% и действительно ли российским компаниям не стоит бояться прогрессивной шкалы. Обо всем этом altapress.ru рассказала Марина Богданова, кандидат экономических наук, заведующая кафедрой «Учет и информационные технологии в бизнесе» алтайского филиала «Финансового университета при Правительстве РФ».

— Как бы вы в целом охарактеризовали современную систему налогообложения в России?

— Она построена с учетом международного опыта, однако имеет свои особенности. Например, максимальное сокращение льгот по налогу на прибыль оказало отрицательное влияние на предпринимательскую активность компаний.

Уменьшение льгот в экономике определялось двумя причинами: во-первых, с усилением роли либерально-монетаристской концепции их сокращение означало ограничение государственного влияния на экономику с помощью обязательных выплат; во-вторых, уменьшение льгот было вызвано необходимостью частично компенсировать потери бюджета от снижения ставок налога на прибыль. Это произошло в 2009 году, когда показатель упал с 24 до 20%.

Во многих странах фискальное значение налога на прибыль невелико, в связи с широким применением его регулирующей функции. В России же преимущество остается именно за фискальной функцией.

Что касается цифр: 20% — средняя ставка, по сравнению с зарубежными странами. Во многих государствах ставки являются дифференцированными и зависят от размера налогооблагаемой прибыли. Так же, как и в России, она состоит из федеральной и региональной части.

Налог на прибыль в разных странах. altapress.ru

— В чем особенности налогообложения прибыли за рубежом?

— В отличие от России, в развитых зарубежных странах по налогу на прибыль предусмотрены многочисленные льготы и сложный механизм уплаты.

Например, в Германии при расчете облагаемого дохода могут быть сделаны вычеты на величину издержек выпуска акций, расходов, понесенных в связи с развитием научной деятельности или иных, заслуживающих стимулирование мероприятий.

В США и Канаде обложение налогом на прибыль сопровождается большим количеством льгот: из чистой прибыли вычитаются штатные и местные налоги на прибыль, взносы в благотворительные фонды и на осуществление научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и это далеко не все.

Во многих экономически развитых странах налоговыми льготами особо поощряются капиталовложения в культуру и духовное развитие, образование, профессиональную подготовку кадров, научные исследования, туризм.

НДС в разных странах. altapress.ru

НДС в европейских странах и Японии называется налогом с потребителя, в США имеет признаки налога с продаж. Диапазон ставок — от 3 до 25%, но практически в каждой стране, в том числе в России, есть пониженные ставки для льготных товаров.

В Объединенных Арабских Эмиратах с физических лиц не взимаются привычные для нас налоги, но есть ряд услуг, за которые жители страны вносят некоторые суммы в бюджет. Например, к оплате счета в ресторанах и отелях прибавляется от 10 до 20% (варьируется для жителей разных эмиратов). При этом сотрудники зарегистрированных в ОАЭ компаний, будь то государственных или частных, полностью освобождаются от уплаты налогов с зарплаты.

Налог на прибыль там платят крупные компании: нефтегазовые корпорации, банки, отели и рестораны.

НДС для бизнеса составляет 5% на все товары и услуги, кроме сфер, связанных с финансами, страхованием, пассажирским транспортом и некоторых других. Однако для ряда категорий бизнеса установлена нулевая ставка: международные перевозки и поставки, драгоценные металлы и ювелирные украшения, экспорт за пределы территории государства, услуги в сфере образования и здравоохранения, поставки морского, воздушного и сухопутного видов транспорта, основные продукты питания, а также новые нежилые дома.

Марина Богданова , кандидат экономических наук. Предоставлено altapress.ru.

— Есть ли предпосылки к тому , что налоговые ставки в России вскоре изменится?

— Если сравнивать национальные системы налогообложения, то можно отметить, что страны вынуждены формировать налоговую политику не только с учетом внутренних особенностей, но и с учетом возрастающей конкуренции на мировом рынке.

Сейчас нельзя говорить о том, что ставки по налогу на прибыль или добавочную стоимость повысят или снизят, но возможно расширение льгот для предприятий, особенно малого бизнеса, с целью сгладить последствия пандемии.

«Богатые тоже плачут».

— Хочет ли бизнес налог на прибыль по прогрессивной шкале или это породит еще больший уход предпринимателей в «серую» зону"?

— Несмотря на кажущуюся простоту исчисления налога на прибыль, величина сбора зависят от многих факторов: условий хозяйствования, издержек производства и так далее. Компании стремятся максимально увеличить долю остающейся в ее распоряжении прибыли. В этом заключается основная проблема этого налога — противоположность интересов государства и плательщиков.

Я думаю, введение прогрессивной шкалы по налогу на прибыль позволит организациям стать более заинтересованными в открытости и прозрачности бизнеса.