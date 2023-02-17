Более 500 российских компаний прошли цифровую трансформацию

Сбер поддерживает цифровую трансформацию российского бизнеса: оказывает корпоративным клиентам консалтинговые услуги в этой сфере, передаёт собственный опыт и привлекает партнёров, чтобы дать предпринимателям передовые цифровые решения. Компетенциями банка уже воспользовались 562 компании крупного и среднего бизнеса.

За цифровую трансформацию компаний отвечает новая для банковского сектора роль — Customer Success Manager (CSM, менеджер по успеху клиентов). Квалифицированный специалист изучает бизнес клиента, разрабатывает проект с учётом его специфики и помогает компании совершить прорыв. Задача — повысить эффективность компании путём комплексной модернизации бизнес-процессов на базе цифровых технологий, что подразумевает развитие новых компетенций, корректировку организационной структуры и другие изменения.

Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.

Дмитрий Трофимов,

управляющий директор Департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка: