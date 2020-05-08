Больница по нацпроекту сделала «липовый ремонт» без отопления, электропитания и сантехники

Реализацию национального проекта в области здравоохранения проверили Большеуковской ЦРБ.

«В сентябре 2019 года между учреждением здравоохранения и коммерческой организацией заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детского поликлинического отделения», — рассказали в прокуратуре.