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Экономика

Больница по нацпроекту сделала «липовый ремонт» без отопления, электропитания и сантехники

В Омской области руководству одной из больниц предписали устранить нарушения закона при использовании бюджетных средств при реализации национального проекта, сообщает региональное ведомство.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
СС0

Реализацию национального проекта в области здравоохранения проверили Большеуковской ЦРБ.

«В сентябре 2019 года между учреждением здравоохранения и коммерческой организацией заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детского поликлинического отделения», — рассказали в прокуратуре.

Согласно акта выполненных работ, ремонт выполнен подрядной организацией в полном объеме.

Однако проверка показала иное — указанные в актах работы или не выполнены, или выполнены не в полном объеме.

«Выявлены факты недопоставки оборудования, предусмотренного договором на выполнение работ: отсутствовали элементы системы отопления, электропитания, сантехники, не выполнены работы по отделке элементов фасада, ряда помещений, установке ограждения», — перечислили в ведомстве нарушения.

Главврачу больницы внесли представление об устранении нарушений законодательства.

Кроме того, материалы проверки направили для установления круга виновных лиц и последующего уголовного преследовании.

Ранее детсады без окон, дверей и крыши появились в Хакасии по нацпроекту «Демография».

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