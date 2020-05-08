Больница по нацпроекту сделала «липовый ремонт» без отопления, электропитания и сантехники

Реализацию национального проекта в области здравоохранения проверили Большеуковской ЦРБ.
«В сентябре 2019 года между учреждением здравоохранения и коммерческой организацией заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту помещений детского поликлинического отделения», — рассказали в прокуратуре.
Согласно акта выполненных работ, ремонт выполнен подрядной организацией в полном объеме.
Однако проверка показала иное — указанные в актах работы или не выполнены, или выполнены не в полном объеме.
«Выявлены факты недопоставки оборудования, предусмотренного договором на выполнение работ: отсутствовали элементы системы отопления, электропитания, сантехники, не выполнены работы по отделке элементов фасада, ряда помещений, установке ограждения», — перечислили в ведомстве нарушения.
Главврачу больницы внесли представление об устранении нарушений законодательства.
Кроме того, материалы проверки направили для установления круга виновных лиц и последующего уголовного преследовании.
Ранее детсады без окон, дверей и крыши появились в Хакасии по нацпроекту «Демография».