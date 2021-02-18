Больше не наливать. Почему на Алтае запрещают работать пивным барам и какие еще будут ограничения

С 1 марта в Алтайском крае вступают в силу новые правила в отношении так называемых псевдобаров — пивных магазинов, которые помимо стойки продаж имеют небольшие залы для посетителей. Теперь площадь этих самых залов строго регламентирована, и от нее зависит, будет или нет все заведение работать в прежнем формате. Что еще изменится, как это отразится на бизнесе и станет ли жителям окрестных домов спокойнее, читайте в разборе altapress.ru.

С чего все началось

Регулирование оборота алкоголя всегда было прерогативой федеральной власти. Она с высоты своих полномочий решала, что и как будет работать в этом сегменте бизнеса, не давая регионам самим принимать решение.

Есть мнение, что такое положение дел долгое время было следствием мощного пивного лобби федеральных компаний, но и ему, видимо, приходит конец.

Ситуация начала меняться, когда властям на местах разрешили самим регулировать время продажи горячительного. В Алтайском крае оно было определено с 9:00 до 21:00. Например, в соседней Кемеровской области вечернее время продлили на два часа.

Пиво. Пивной бар. CC0

У так называемых псевдобаров, где ведется торговля и есть обеденный зал, появилась возможность работать круглосуточно.

Последние пару лет регионы активно добивались расширения своих полномочий по пивным вопросам. И вот наконец в 2020 году их услышали. Тогда местным властям разрешили самим регламентировать работу питейных заведений в жилых домах.

Надо сказать, что часть регионов этим правом уже воспользовались. Некоторые субъекты пошли на самый бескомпромиссный шаг и вообще запретили пивнушки на первых этажах и в пристройках. Такие правила, например, действуют в Тульской и Амурской областях.

Уже упомянутый Кузбасс тоже не отстает: в июне прошлого года депутаты местного заксобрания запретили продажу разливного пива в многоквартирных домах. Ограничение начало действовать с 1 января 2021 года.

Закусочная. Олег Богданов

Что с инициативой в Алтайском крае

Инициатором изменений в нашем регионе выступила Общественная палата края, для которой это стало первым опытом законодательных инициатив.

Предложение было простое — ограничить работу псевдобаров с небольшой площадью обеденного зала. Изначально планировалось, что в сельских территориях ограничения коснутся заведений с залом менее 20 кв. метров. Что касается городов, то тут возникли колебания между 30 и 50 «квадратами».

Зампредседателя Общественной палаты Василий Куц, непосредственно отвечавший за разработку законопроекта, объясняет: в период пандемии заведениям и так было не сладко — работать им разрешили только в конце июля, и то с ограничениями по количеству посетителей. Добивать и без того лежащий на боку бизнес никто не решился.

Остановились на разрешенной площади обеденного зала в 30 кв. метров.

Василий Куц. Дмитрий Лямзин.

Василий Куц,

заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края:

Мы обошли немало пивных заведений и буквально шагами мерили залы для посетителей. 30 «квадратов» вполне достаточно для размещения четырех-пяти столов на положенном расстоянии друг от друга. В этом случае можно говорить о каком-то качестве услуги. Все, что меньше, никуда не годится.

В октябре инициативу внесли на рассмотрение депутатам АКЗС, через два месяца законопроект был принят.

Сколько в Алтайском крае пивных. altapress.ru Сколько в Алтайском крае пивных. altapress.ru Сколько в Алтайском крае пивных. altapress.ru

Теперь заведения, находящиеся в жилых домах и имеющие площадь обеденного зала меньше 30 кв. метров, должны расширяться, переехать в более просторные помещения либо ограничить время работы до 21:00.

Нововведение вступает в силу уже 1 марта.

Не исключено, что со временем ограничения коснутся пивбаров, которые имеют большую, чем 30 кв. метров, площадь. Общественная палата Алтайского края через коллег в Москве добивается передачи на региональный уровень права определять время работы таких заведений. Если все получится, круглосуточного формата они могут лишиться.

Пиво. Олег Богданов

Что думает бизнес

В Общественной палате утверждают: сейчас под ограничения попадают 186 заведений, 149 из которых работают в Барнауле. Среди других алтайских городов в топ самых «пивных» также входит Новоалтайск (здесь 15 подобных баров) и Рубцовск (восемь баров).

Александр Локтев, директор по стратегическому управлению и развитию «Барнаульского пивоваренного завода», развивающего по франшизе сеть заведений «Заправка», отмечает, что количество точек, подпадающих под ограничения, достаточно мало по сравнению с теми, условия в которых позволяют работать после 21:00 в формате общепита.

«Прежде чем индивидуальный предприниматель открывает торговую точку, он консультируется с нашими специалистами и прорабатывает все особенности места расположения, внешние и внутренние характеристики помещения, в том числе и по площади», — отметил Александр Локтев.

Александр Локтев. Анна Зайкова

По его словам, заведения, все же оказавшиеся под ограничениями, сразу закрываться не будут, а сперва поработают в формате магазина. «Если того или иного предпринимателя в части выручки это не устроит, они сами примут решение, увеличивать площадь зала или попробовать себя в другом бизнесе», — пояснил директор по развитию БПЗ.

Барнаульская предпринимательница Елена имеет пивной бар в районе новостроек. Площадь зала небольшая, а значит, грядущий запрет ее непосредственно касается. Ситуация у владелицы и так непростая: некоторые дома еще не сданы, некоторые только заселяются — с трафиком проблемы.

Это значит, что два вечерних часа, которых лишится бар, могут стать решающими. «Время с 21:00 до 23:00 важно. Я не скажу, что оно самое прибыльное, но приносит хороший процент продаж», — объяснила Елена.

Пиво. unsplash.com

Что думают общественники

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин, борющийся с пивнушками уже больше пяти лет, категоричен. В жилых домах их вообще не должно быть, полагает он.

За долгий период борьбы историй побед и неудач накопилось немало. «Могу долго о них рассказывать», — заявляет Ларин.

Самая беспрецедентная ситуация, на его взгляд, сложилась в одном из дворов на пересечении улиц Попова и Взлетной. На три дома здесь было сразу пять пивных, и все выходили на детскую площадку. «Знаете, она больше походила на склад металлолома, такие тут были шабаши», — рассказал омбудсмен.

По его словам, два заведения в итоге закрылись, во дворе стало потише, градус людского недовольства снизился.

Эксперт отмечает: количество жалоб на бары постепенно снижается — то ли культура питья, о которой столько говорится, наконец появляется у людей, то ли стихийный рынок пивных сам собой очищается от безобразий, пока не ясно, но факт остается фактом.

При этом на новые ограничения уполномоченный по правам человека больших надежд не возлагает, считая, что на первых порах молниеносного эффекта ожидать не стоит. «То, что движение в эту сторону есть, уже хорошо», — констатирует Ларин.

Кто будет на контроле

Скепсиса всей этой истории добавляет тот факт, что вопрос контроля до конца не понятен. По идее, проверять то, как пивные магазины исполняют новый закон, должны в первую очередь Роспотребнадзор и органы местного самоуправления.

Алкоголь. Пиво. открытые источники ( CC0)

Но как они будут это делать, с какой периодичностью и что грозит нарушителям — большой вопрос. К слову, в истории пивных ограничений немало примеров того, как бары легко их обходили без особых хлопот.

В Общественной палате со своей стороны обещают: все обращения граждан по поводу ненадлежащей работы подобных заведений будут передавать в компетентные органы. А дальше — как получится.