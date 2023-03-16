Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов посетил с рабочим визитом Сибирский федеральный округ, где встретился с директором Алтайского регионального филиала РСХБ Николаем Бойко . В ходе встречи обсуждалась работа филиала по повышению качества кредитного портфеля, увеличению маржинальности розничного бизнеса, росту доли маркетинговых инвестиций.

Россельхозбанк — давний и надёжный партнёр предприятий АПК Сибири. Совокупный срочный кредитный портфель Россельхозбанка в Алтайском крае и Республике Алтай (по состоянию на 01 января 2023 года) превысил 31 млрд рублей. Это на 11% больше аналогичного показателя прошлого года.

В прошлом году мы серьёзно улучшили качество кредитного портфеля, доля просроченной задолженности в целом по банку снизилась до 4,3%. Этот показатель крайне важен для нас, так как напрямую влияет на прибыльность организации. В текущем году нам необходимо нарастить темпы работы с проблемной задолженностью, чтобы к 2025 году полностью урегулировать «старый» проблемный портфель. Для повышения мотивации сотрудников конкурс на звание «Лучший региональный филиал по работе с проблемной задолженностью», в этом году впервые проводится с первого квартала, — отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов.

РСХБ продолжает активно развивать нефинансовый бизнес и выводить на рынок интересные цифровые продукты экосистемы «Своё», которые помогают аграрному бизнесу повышать рентабельность. И Алтайский РФ — один из лидеров в «нефинансовых продажах». Филиал входит в топ-3 по привлечению новых пользователей на «Своё Родное» — ведущий маркетплейс фермерских продуктов.

Председатель Правления Россельхозбанка подчеркнул, что особое внимание в этом году будет направлено на развитие розничного бизнеса. Ключевыми направлениями розничной сети будет рост продаж, в том числе за счет расширения количества сервисов, и предложений в цифровых каналах банка, увеличение количества активной клиентской базы.

На сегодняшний день каждый третий житель Республики Алтай и каждый шестой житель Алтайского края охвачены продуктами и услугами РСХБ.

Наша амбициозная цель — кратно нарастить активную клиентскую базу, чтобы каждый второй житель республики и каждый шестой житель края стали нашими клиентами. Уверен, что команда Россельхозбанка способна на многое и такие задачи ей по плечу, — сказал Борис Листов.

АО «Россельхозбанк»