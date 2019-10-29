Чиновники предложили Росстату по-новому считать бедность

Минэкономразвития предложило Росстату с 2020 года проверять свои выводы об уровне бедности в России на соответствие данным о налогах и страховых взносах. Отдельно ведомство намерено изучать бедность среди пенсионеров и семей с детьми, передает РБК.

После передачи Росстата в подчинение Минэкономики (это произошло в 2017 году) ведомство периодически вносит усовершенствования в методики статистиков.

И вот теперь Минэкономики подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности — РБК ссылается на имеющийся в его распоряжении проект постановления правительства РФ.

Предполагается, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают налоговая служба и Пенсионный фонд России. Интеграция данных будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности. Сами данные после сверки будут публиковать 29 декабря.

Большинство опрошенных волнуют проблемы бедности , от которых население чувствует себя наиболее незащищенным. Михаил Хаустов

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Это не повлияет на окончательную оценку уровня бедностино позволит повысить статистическую надежность результатовзаверили в Росстате.

Еще одно нововведение в изучении бедности — изучение и анализ информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам:

cемьи с детьми в возрасте до 18 лет , в том числе с детьми до трех лет и до семи лет;

в том числе с детьми до трех лет и до семи лет; граждане старшего поколения;

женщины с детьми.

Пикет против бедности. 10 марта , 2010 г., г.Барнаул. Анна Зайкова

Сегодня для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом.



По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум на душу населения в целом по России составил 11 185 руб., но 18,6 млн россиян (12,7% всего населения страны) имели доходы ниже этой величины. По итогам первого полугодия текущего года за чертой бедности жили 19,8 млн человек (13,5% населения). Поддержку от государства получают только 4,2 млн граждан.

Вводя изменения, чиновники ставят задачу повысить качество статистики бедности в России, а также усилить адресности социальной помощи от государства. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года. Росстат с апреля 2017 года находится в подчинении Минэкономразвития.