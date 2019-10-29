Чиновники предложили Росстату по-новому считать бедность

После передачи Росстата в подчинение Минэкономики (это произошло в 2017 году) ведомство периодически вносит усовершенствования в методики статистиков.
И вот теперь Минэкономики подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности — РБК ссылается на имеющийся в его распоряжении проект постановления правительства РФ.
Предполагается, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают налоговая служба и Пенсионный фонд России. Интеграция данных будет происходить на этапе третьей, окончательной оценки уровня бедности. Сами данные после сверки будут публиковать 29 декабря.
Это не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, заверили в Росстате.
Еще одно нововведение в изучении бедности — изучение и анализ информации об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам:
- cемьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе с детьми до трех лет и до семи лет;
- граждане старшего поколения;
- женщины с детьми.
Сегодня для измерения бедности Росстат использует концепцию абсолютной бедности, когда доходы населения соотносятся с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом.
По итогам второго квартала 2019 года прожиточный минимум на душу населения в целом по России составил 11 185 руб., но 18,6 млн россиян (12,7% всего населения страны) имели доходы ниже этой величины. По итогам первого полугодия текущего года за чертой бедности жили 19,8 млн человек (13,5% населения). Поддержку от государства получают только 4,2 млн граждан.
Вводя изменения, чиновники ставят задачу повысить качество статистики бедности в России, а также усилить адресности социальной помощи от государства. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд руб. из федерального бюджета за три года. Росстат с апреля 2017 года находится в подчинении Минэкономразвития.