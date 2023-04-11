Число активных пользователей интернет-версии ВТБ Онлайн выросло на 8%

Пользователи заходят в интернет-банк порядка 60 млн раз в месяц, в марте их доля в общем числе клиентов онлайн-банка составила 24%. Сегодня клиенты оформляют онлайн уже 44% наиболее востребованных розничных продуктов банка. Активнее всего канал используется для размещения сбережений: с начала года онлайн открыто более 80% вкладов и накопительных счетов. На втором месте — потребительские кредиты, онлайн-доля которых превышает 50%. Кроме того, каждый второй пользователь удаленно оплачивает услуги ЖКХ и связи.

По данным НАФИ*, за последние пять лет использование цифровых банковских сервисов в интернет-банкинге выросло до 43% - такие операции совершают уже в 2,5 раза больше россиян. Конечно, работать в мобильном приложении клиентам всегда было комфортнее. Но за последний год из-за удаления их из магазинов приложений многие пользователи с устройствами на iOS вынуждены были перейти в версии банка для браузера. Поэтому в прошлом году мы масштабно доработали веб-версию интернет-банка. Сегодня это уже полностью адаптированный под мобильные устройства сервис, в котором есть весь функционал приложения. В него можно войти по биометрии, оформлять заявки на ипотеку или кредиты наличными, оплачивать покупки по QR-коду, обновлять свои персональные данные и пользоваться всеми продуктами банка, включая трансграничные переводы более чем в 10 стран мира, — комментирует Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.