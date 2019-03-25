Барнаульские программисты рассказали, как и в каких условиях они работают на Сбербанк

В Барнауле работает филиал Сбертеха — это ИТ-компания Сбербанка. Несколько десятков алтайских программистов участвуют в создании крупных ИТ-проектов банка. Среди них, например, сервис «Сбербанк Бизнес Онлайн». Корреспонденты altapress.ru побывали в офисе компании — обычно он закрыт для сторонних посетителей. И расспросили руководителя направления группы разработки Сбербанка Константина Смирнова о вкладе филиала в развитие банковских продуктов.

Открытие филиала и масштабный «переезд» данных

— Когда в Барнауле открылся филиал Сбертеха , и почему Алтайский край был выбран в качестве одной из площадок для его размещения?

— Подразделение Сбертеха в Барнауле появилось в 2012 году. В его состав вошли ведущие программисты, ранее работавшие в Алтайском территориальном банке. Например, я работаю в банке ещё с 1998 года.

В 2011 году в Сбербанке началась масштабная программа централизации ИТ-систем территориальных отделений по всей стране. Раньше в каждом из них использовались свои программные платформы. Это требовало повышенных расходов на сопровождение, замедляло вывод новых продуктов на рынок и усложняло управление процессами.

Требовалось создать единую систему и унифицировать множество бизнес-процессов. Даже по мировым меркам это был очень масштабный и амбициозный проект, который реализовали в кратчайшие сроки — всего за четыре года. В Алтайском банке на тот момент имелась группа сильных разработчиков, способных выполнять сложные задачи для данного проекта. В частности, команда из трёх наших разработчиков занялась миграцией данных по кредитным продуктам для физических и юридических лиц в централизованные системы.

Офис Сбертеха в Барнауле. Предоставлено в Сбертехе.

Читать далее Были созданы инструменты для консолидации данных различных территориальных подразделений Сбербанка в единую автоматизированную систему. Это была сложная задача: с одной стороны, требовалось обработать огромный массив данных, а с другой — обеспечить непрерывность обслуживания клиентов банка. В результате мы проводили «непрерывную миграцию данных»: обслуживание клиентов и перенос информации в новую систему в реальном времени шли параллельно. Таким образом, была выполнена централизация всего портфеля кредитов: сначала клиентов-физических лиц, а затем и юридических лиц. В прошлом году в штат Сбербанка перевели значительную часть сотрудников Сбертеха, занимающихся разработкой приложений для конечных пользователей, клиентов и сотрудников банка. Это было сделано для того, чтобы убрать лишние барьеры между заказчиком продукта (бизнес-подразделениями банка) и разработчиками, тем самым повысив эффективность работы и ускорив вывод на рынок новых продуктов. Те же из разработчиков, которые занимались реализацией «платформенных» и инфраструктурных задач, остались в штате Сбертеха.

Как барнаульский Сбертех собирал команду

— Руководители барнаульских ИТ-компаний часто говорят , что Сбербанк отбирает у них ценные кадры. Сколько программистов сейчас работает в подразделении?

— Сейчас в барнаульском офисе работает 66 специалистов. Около двух лет назад команда практически удвоилась, когда началась работа над новым крупным проектом создания Платформы поддержки развития бизнеса.

Действительно, в тот период к нам перешли люди из некоторых местных ИТ-компаний. В первую очередь Сбербанку и Сбертеху для реализации масштабного проекта требовались высококвалифицированные Java-разработчики. Таких на региональном рынке, к сожалению, немного. Поэтому и возникло ощущение того, что Сбербанк забрал себе много ценных айтишников.

Офис Сбертеха в Барнауле. Предоставлено в Сбертехе.

Читать далее Расширить команду десятками специалистов в сжатые сроки оказалось нелегко. Отчасти сказался фактор расположения офиса — на тот момент он находился в Новоалтайске. Мы очень благодарны кафедре прикладной математики в АлтГТУ и её руководителю Семёну Аврамовичу Кантору — несколько талантливых и перспективных молодых специалистов пришли на работу в Сбербанк буквально со студенческой скамьи. Компания успешно представлена на рынке труда за счёт интересных проектов, конкурентоспособной заработной платы и расширенного социального пакета — в частности, в него входит программа добровольного медицинского страхования сотрудников, обеспеченная за счёт средств организации. — Есть ли у вас сейчас потребность в каких-то специалистах? — Да, нам по-прежнему требуются Java-разработчики. И ещё аналитики с хорошим знанием предметной области, способные грамотно формировать техническое задание для разработчиков. По моему убеждению, лучшие аналитики получаются из тех, кто когда-то сам работал в банке, например, продавал или сопровождал кредиты, хотя бывают и исключения. Сейчас мы занимаемся разработкой прикладных сервисов, эти функции банковских систем постоянно развиваются. Хорошо, когда аналитик в них ориентируется и может транслировать потребности пользователей на язык разработчиков. Одно из ключевых качеств хорошего аналитика — системное мышление. Он должен постоянно задаваться вопросом «как это работает?». Нужно следить за тем, чтобы разработчики двигались в правильном направлении, вовремя исправлять ошибки проектирования, возникающие на начальных этапах. В противном случае стоимость исправления может оказаться слишком высока.

Какие продукты Сбербанка сейчас делают в Барнауле

— Над какими проектами сейчас работают барнаульские разработчики?

— Один из крупнейших проектов — разработка технологического ядра для «Платформы поддержки развития бизнеса». В этой части Сбербанк, подобно многим другим мировым технологическим компаниям, стремится создать полноценную экосистему для своих клиентов. Можно привести в пример «Яндекс»: началось всё с поисковой системы, а теперь есть «Яндекс.Такси», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Деньги» и многие другие сервисы. Если предлагать рынку лишь один узконаправленный продукт, то велик риск рано или поздно проиграть конкурентную борьбу.

В мире не так много организаций, которые могут создать полноценную экосистему, и мы в Сбербанке гордимся тем, что участвуем в разработке такого проекта. Для этого и создаётся новая технологическая платформа.

Офис Сбертеха в Барнауле. Предоставлено в Сбертехе.

В чём заключается сложность для наших разработчиков? С одной стороны, у нас есть автоматизированная банковская система, работающая с транзакциями. С другой — она должна быть тесно интегрирована с другими сервисами экосистемы, в том числе с нефинансовыми. Она должна уметь распределённо хранить и обрабатывать данные, и быть очень надёжной.

— Какие сервисы Сбербанка , предназначенные непосредственно для пользователей , разрабатываются в Барнауле?

— Команды разработки Сбербанка территориально распределены по нескольким городам нашей страны, и барнаульские разработчики и аналитики делают свою часть работы. Например, в Барнауле располагается одна из команд разработки системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Еще один из создаваемых продуктов — автоматизированная система предкредитной работы, призванная ускорить процесс продажи кредитов юридическим лицам. Продажа — сложный процесс с множеством условий, подлежащих согласованию с клиентом, а в индивидуальных сделках дополнительно есть масса нюансов.

Новая система позволит автоматически создать индивидуальный договор для конкретного клиента: согласно его пожеланиям сформируется проект договора, а если потребуется внести изменения, то их можно будет сразу сохранить в системе и использовать в дальнейшем, а не корректировать готовый бумажный или электронный документ.

Таким образом, сократятся трудозатраты на этапе подписания договора и повысится безопасность сделки.

Страна продвинутых пользователей

— Люди , которые часто бывают в Европе , говорят , что там развитие технологий в банковской сфере сильно отстаёт от России. Операции , которые у нас проводятся дистанционно , там совершаются только лично. Почему так происходит?

— У нас хорошо развита интернет-инфраструктура, поэтому есть возможность на её основе развивать цифровые банковские сервисы. Интернет в Европе хуже, и, при грубом сравнении тарифов, дороже.

В нашей стране спрос на доступ в Сеть стабильно высокий, люди понимают, для чего он им нужен, и готовы за него платить. Я думаю, это наследие хорошо построенной советской системы образования, у граждан большая потребность в получении информации.

Константин Смирнов , руководитель направления группы разработки Сбербанка. Анна Зайкова

Когда в стране 60−70% населения используют глобальную сеть, тот же «мобильный банк» становится вполне рентабельной и конкурентной услугой.

Вот ещё пример: единая система идентификации и аутентификации пользователей, на основе которой работает «электронное правительство» и портал «Госуслуги», была создана в России в 2010 году, и введена в эксплуатацию в 2012 году. В Великобритании же окончание бета-тестирования и запуск аналогичной системы произошел только в 2016 году.

Сбербанк стремится и дальше быть банком, соответствующим реалиям рынка и ожиданиям клиентов.

Какие вопросы altapress.ru не прокомментировали

В Барнауле есть компании , которые платят программистам московские зарплаты. Они как-то влияют на рынок или их слишком мало?

которые платят программистам московские зарплаты. Они как-то влияют на рынок или их слишком мало? Какие угрозы вы видите для развития ИТ-отрасли в Алтайском крае?

Смогут ли крупные банки когда-нибудь совсем отказаться от офисов?

Какие нефинансовые продукты сможет предлагать банк в своей экосистеме?

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