Барнаульские программисты рассказали, как и в каких условиях они работают на Сбербанк

Открытие филиала и масштабный «переезд» данных
— Когда в Барнауле открылся филиал Сбертеха, и почему Алтайский край был выбран в качестве одной из площадок для его размещения?
— Подразделение Сбертеха в Барнауле появилось в 2012 году. В его состав вошли ведущие программисты, ранее работавшие в Алтайском территориальном банке. Например, я работаю в банке ещё с 1998 года.
В 2011 году в Сбербанке началась масштабная программа централизации ИТ-систем территориальных отделений по всей стране. Раньше в каждом из них использовались свои программные платформы. Это требовало повышенных расходов на сопровождение, замедляло вывод новых продуктов на рынок и усложняло управление процессами.
Требовалось создать единую систему и унифицировать множество бизнес-процессов. Даже по мировым меркам это был очень масштабный и амбициозный проект, который реализовали в кратчайшие сроки — всего за четыре года. В Алтайском банке на тот момент имелась группа сильных разработчиков, способных выполнять сложные задачи для данного проекта. В частности, команда из трёх наших разработчиков занялась миграцией данных по кредитным продуктам для физических и юридических лиц в централизованные системы.
Были созданы инструменты для консолидации данных различных территориальных подразделений Сбербанка в единую автоматизированную систему. Это была сложная задача: с одной стороны, требовалось обработать огромный массив данных, а с другой — обеспечить непрерывность обслуживания клиентов банка.
В результате мы проводили «непрерывную миграцию данных»: обслуживание клиентов и перенос информации в новую систему в реальном времени шли параллельно. Таким образом, была выполнена централизация всего портфеля кредитов: сначала клиентов-физических лиц, а затем и юридических лиц.
В прошлом году в штат Сбербанка перевели значительную часть сотрудников Сбертеха, занимающихся разработкой приложений для конечных пользователей, клиентов и сотрудников банка. Это было сделано для того, чтобы убрать лишние барьеры между заказчиком продукта (бизнес-подразделениями банка) и разработчиками, тем самым повысив эффективность работы и ускорив вывод на рынок новых продуктов. Те же из разработчиков, которые занимались реализацией «платформенных» и инфраструктурных задач, остались в штате Сбертеха.
Как барнаульский Сбертех собирал команду
— Руководители барнаульских ИТ-компаний часто говорят, что Сбербанк отбирает у них ценные кадры. Сколько программистов сейчас работает в подразделении?
— Сейчас в барнаульском офисе работает 66 специалистов. Около двух лет назад команда практически удвоилась, когда началась работа над новым крупным проектом создания Платформы поддержки развития бизнеса.
Действительно, в тот период к нам перешли люди из некоторых местных ИТ-компаний. В первую очередь Сбербанку и Сбертеху для реализации масштабного проекта требовались высококвалифицированные Java-разработчики. Таких на региональном рынке, к сожалению, немного. Поэтому и возникло ощущение того, что Сбербанк забрал себе много ценных айтишников.
Расширить команду десятками специалистов в сжатые сроки оказалось нелегко. Отчасти сказался фактор расположения офиса — на тот момент он находился в Новоалтайске.
Мы очень благодарны кафедре прикладной математики в АлтГТУ и её руководителю Семёну Аврамовичу Кантору — несколько талантливых и перспективных молодых специалистов пришли на работу в Сбербанк буквально со студенческой скамьи.
Компания успешно представлена на рынке труда за счёт интересных проектов, конкурентоспособной заработной платы и расширенного социального пакета — в частности, в него входит программа добровольного медицинского страхования сотрудников, обеспеченная за счёт средств организации.
— Есть ли у вас сейчас потребность в каких-то специалистах?
— Да, нам по-прежнему требуются Java-разработчики. И ещё аналитики с хорошим знанием предметной области, способные грамотно формировать техническое задание для разработчиков.
По моему убеждению, лучшие аналитики получаются из тех, кто когда-то сам работал в банке, например, продавал или сопровождал кредиты, хотя бывают и исключения. Сейчас мы занимаемся разработкой прикладных сервисов, эти функции банковских систем постоянно развиваются. Хорошо, когда аналитик в них ориентируется и может транслировать потребности пользователей на язык разработчиков.
Одно из ключевых качеств хорошего аналитика — системное мышление. Он должен постоянно задаваться вопросом «как это работает?». Нужно следить за тем, чтобы разработчики двигались в правильном направлении, вовремя исправлять ошибки проектирования, возникающие на начальных этапах. В противном случае стоимость исправления может оказаться слишком высока.
Какие продукты Сбербанка сейчас делают в Барнауле
— Над какими проектами сейчас работают барнаульские разработчики?
— Один из крупнейших проектов — разработка технологического ядра для «Платформы поддержки развития бизнеса». В этой части Сбербанк, подобно многим другим мировым технологическим компаниям, стремится создать полноценную экосистему для своих клиентов. Можно привести в пример «Яндекс»: началось всё с поисковой системы, а теперь есть «Яндекс.Такси», «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Деньги» и многие другие сервисы. Если предлагать рынку лишь один узконаправленный продукт, то велик риск рано или поздно проиграть конкурентную борьбу.
В мире не так много организаций, которые могут создать полноценную экосистему, и мы в Сбербанке гордимся тем, что участвуем в разработке такого проекта. Для этого и создаётся новая технологическая платформа.
В чём заключается сложность для наших разработчиков? С одной стороны, у нас есть автоматизированная банковская система, работающая с транзакциями. С другой — она должна быть тесно интегрирована с другими сервисами экосистемы, в том числе с нефинансовыми. Она должна уметь распределённо хранить и обрабатывать данные, и быть очень надёжной.
— Какие сервисы Сбербанка, предназначенные непосредственно для пользователей, разрабатываются в Барнауле?
— Команды разработки Сбербанка территориально распределены по нескольким городам нашей страны, и барнаульские разработчики и аналитики делают свою часть работы. Например, в Барнауле располагается одна из команд разработки системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Еще один из создаваемых продуктов — автоматизированная система предкредитной работы, призванная ускорить процесс продажи кредитов юридическим лицам. Продажа — сложный процесс с множеством условий, подлежащих согласованию с клиентом, а в индивидуальных сделках дополнительно есть масса нюансов.
Новая система позволит автоматически создать индивидуальный договор для конкретного клиента: согласно его пожеланиям сформируется проект договора, а если потребуется внести изменения, то их можно будет сразу сохранить в системе и использовать в дальнейшем, а не корректировать готовый бумажный или электронный документ.
Таким образом, сократятся трудозатраты на этапе подписания договора и повысится безопасность сделки.
Страна продвинутых пользователей
— Люди, которые часто бывают в Европе, говорят, что там развитие технологий в банковской сфере сильно отстаёт от России. Операции, которые у нас проводятся дистанционно, там совершаются только лично. Почему так происходит?
— У нас хорошо развита интернет-инфраструктура, поэтому есть возможность на её основе развивать цифровые банковские сервисы. Интернет в Европе хуже, и, при грубом сравнении тарифов, дороже.
В нашей стране спрос на доступ в Сеть стабильно высокий, люди понимают, для чего он им нужен, и готовы за него платить. Я думаю, это наследие хорошо построенной советской системы образования, у граждан большая потребность в получении информации.
Когда в стране 60−70% населения используют глобальную сеть, тот же «мобильный банк» становится вполне рентабельной и конкурентной услугой.
Вот ещё пример: единая система идентификации и аутентификации пользователей, на основе которой работает «электронное правительство» и портал «Госуслуги», была создана в России в 2010 году, и введена в эксплуатацию в 2012 году. В Великобритании же окончание бета-тестирования и запуск аналогичной системы произошел только в 2016 году.
Сбербанк стремится и дальше быть банком, соответствующим реалиям рынка и ожиданиям клиентов.
Какие вопросы altapress.ru не прокомментировали
- В Барнауле есть компании, которые платят программистам московские зарплаты. Они как-то влияют на рынок или их слишком мало?
- Какие угрозы вы видите для развития ИТ-отрасли в Алтайском крае?
- Смогут ли крупные банки когда-нибудь совсем отказаться от офисов?
- Какие нефинансовые продукты сможет предлагать банк в своей экосистеме?
Интересные факты об ИТ в Сбербанке
107,9 млрд рублей составил ИТ-бюджет Сбербанка в 2017 году (данные Fontanka.ru)
В 15 городах России работают подразделения Сбертеха (данные сайта Сбертеха).
Центр обработки данных Сбербанка находится в Сколково. Это гигантское сооружение размером с несколько футбольных полей, там хранятся данные примерно 121 млн клиентов. На его поддержание и эксплуатацию тратится около половины ИТ-бюджета банка.
11 тыс. сотрудников работали в Сбертехе до его регорганизации в 2018 году, он был самой крупной ИТ-компанией в России. В ходе реорганизации в Сбербанк планировалось перевести 8 тыс. сотрудников.
70 млн. клиентов пользуются «Сбербанк Онлайн» и «Сбербанк Бизнес Онлайн».