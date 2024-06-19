«Что стоит за экспортом». Как алтайскому агросектору угодить зарубежным импортерам

Несмотря на 14% падение экспорта отмеченного по итогам пяти месяцев нынешнего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, Алтайский край продолжает демонстрировать положительную динамику реализации сельхозпродукции за рубеж. Этому, как отмечают специалисты, способствует не только растущий спрос, но и то, что аграрии учатся предлагать свой товар. О том, какую работу необходимо проделать, прежде чем выращенный урожай попадет в заморские закрома, рассказали руководители регионального Россельхознадзора Андрей Миронов и директор алтайского филиала «Центра оценки качества зерна» Мария Шостак.

Куда и что продаем

К 2024 году число стран, куда идет на экспорт растениеводческая продукция Алтайского края расширился до 50-ти. Наибольший объем - 40% составляют зерновые и зернобобовые, следом идут масленичные культуры (подсолнечник, рапс, лен), серьезно набирают обороты масло подсолнечника и продукты переработки зерна.

Наиболее популярный у региональных аграриев рынок сбыта - Китай, на втором месте, несмотря введенные страной ограничения, остается Казахстан. Растут поставки в Киргизию, Узбекистан, Белоруссию. Появились и новые направления, таки как Афганистан, где пользуется спросом алтайская мука, Зимбабве - горох, Индия - чечевица, Ирак - ядро подсолнечника, Тайланд - мука и крупа гречневая.

Оценка зерна Алтайский филиал "Центра оценки качества зерна"

Товар лицом

Интерес алтайского агросектора к реализации зерна за рубеж очевиден. Регион не способен «съесть» все что выращивается на своих полях. Однако прежде чем успешно продать, подчеркивают эксперты, необходимо выполнить ряд условий, которые предъявляют к продукции импортеры.

«Предприятия, которые собираются выйти на экспорт изначально сталкиваются с вопросом: «С чего начать?», - отмечает Мамонов, - Как получить акт обследования объекта, собрать необходимую документацию, оценить качество продукции? Однозначного ответа нет, так как у стран импортеров свои критерии».

Специалисты Россельхозцентра проводят предварительное обследование предприятия на соответствие заявленным требованиям. В случае выявления недочетов, они дают консультационные рекомендации. Когда потенциальный экспортер устранит замечания, он может вновь пригласить представителей ведомства, чтобы они, убедившись в этом, дали положительное заключение.

Один важный момент - это прослеживаемость сельхозпродукции. Особенно требовательна в этом вопросе КНР, для которой необходимо пройти специальный китайский мониторинг от семени до готовой партии к отгрузке. От российского его отличает более расширенный список по запрещенным пестицидам и карантинным объектам. Мария Шостак признает, что это дополнительная, весьма серьезная нагрузка, но без прохождения данного этапа экспорт в эту страну будет закрыт.

Алтайские поля Ольга Аникеева

Аграрии объединяйтесь!

В Алтайском крае зарегистрировано порядка 300 предприятий работающих на экспорт. В основном это крупные элеваторы и трейдеры. Напрямую продают лишь единичные сельхозпредпритятия. И дело не в том, что им сложно соблюсти все требования, чтобы выйти на зарубежные рынки. Просто объемы малы, а смыла отправлять небольшие партии нет.

Руководитель регионального Россельхознадзора, как вариант предлагает аграриям объединиться, возможно, создать совместную компанию, которая аккумулировав урожай, будет заниматься его экспортом. Но пока, с его слов, эта идея не нашла отклика.

Мария Шостак отмечает, что даже если наши растениеводы еще не созрели самостоятельно осваивать экспорт, заключение мониторинга будет весомым аргументом при определении цены на внутреннем рынке и он смогут поторговаться с теми же трейдерами.

Немного про животноводство

За пять месяцев этого года из Алтайского края экспортировано 100 тысяч тонн животноводческой продукции в 20 стран мира. Основные объемы - мясо птицы и свинины. В меньшей доле - рыба, мед, яйцо куриное. Хорошим спросом в Китае пользуются плавленые сырки компании «Плавыч» и мороженное «Алтайхолода». 50% от экспорта животноводческой отрасли региона составляют корма.

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