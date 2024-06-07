Мария Шостак не видит особых сложностей в проведении госмониторинга зерна в Алтайском крае

В 2024 году, как и годом ранее, без внесения данных в Федеральную государственную информационную систему «Зерно», в том числе полученных в ходе госмониторинга пшеницы, аграрии не смогут реализовать урожай. Об основных этапах прохождения этой процедуры «Алтай-Агро» рассказала директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Мария Шостак. Именно это ведомство отслеживает количество, безопасность и качество выращенной в регионе продукции, делает заключение, которое по сути становится карт-бланшем для продажи продукции.

В локальном формате

– Мария Михайловна, когда в 2022 году внедряли систему прослеживаемости зерна и продуктов его переработки, эта тема наделала немало шума в аграрных кругах. Как вы считаете, сбылись ли опасения, что это лишняя волокита и нагрузка на сельхозпроизводителей?

– Все новое всегда настораживает, порою пугает. Давайте вспомним года, когда вводили ФГИС «Меркурий» (автоматизированная система для прослеживания грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ). Тогда тоже были недопонимания, возмущения: «Зачем все это?». На сегодняшний день система отработана. Уже нет споров о ее необходимости. К этому мы приходим и в отношении ФГИС «Зерно». Производство растениеводческой продукции должно быть прозрачным, понятным как по количественным, так и качественным показателям. И если в первый год аграрии буквально засыпали нас вопросами, как работать с этой системой, сталкиваясь с теми или иными трудностями, то сейчас их стало в разы меньше. Специалисты Центра Агроаналитики, Россельхознадзора и наши ведут разъяснительную работу, причем не только в рамках обучающих семинаров, но и на личных приемах.

Уборочная страда Алтайский Минсельхоз

– Плюсы для государства от госмониторинга очевидны. Оно получает информацию, в каком объеме и какого качества выращено зерно в России, безопасно ли оно, чтобы в дальнейшем спланировать распределение. Что дает эта процедура аграриям?

– Можно сказать все то же самое, только в локальном формате. Имея информацию по качеству продукции, зная, что оно безопасно, сельхозпроизводитель может самостоятельно, не прибегая к услугам трейдеров, реализовать свою продукцию по более выгодной цене. Не секрет, что бывают случаи, когда фермер, собрав урожай, вывозит его в соседний регион на переработку. Уже на месте, после проведения лабораторных испытаний, выясняется, что зерно не соответствует заявленным требованиям по качеству. И этот груз разворачивают обратно. Представляете, какие это временные и финансовые затраты? А их можно было бы избежать, заранее проверив качество зерна.

Подстроимся под полеводов

– Что касается временных затрат, они у наших полеводов, как говорится, на вес золота. Не придется ли им подстраиваться под работу ваших специалистов, чтобы провести госмониторинг?

– Наши специалисты будут подстраиваться под работу аграриев. Приедут в удобное для них время, конечно, в рамках обозначенного госмониторингом периода, возьмут пробы, проведут анализ, введут данные в ФГИС «Зерно». Подчеркну, для сельхозпроизводителей все это абсолютно бесплатно. Им только остается подать заявку, заключить соглашение с «Центром оценки качества зерна» и дождаться результата.

– В Алтайском крае обширная пахотная территория. Хватит ли у Центра сил и времени провести госмониторинг качественно и оперативно?

– Такой опыт у нашего филиала уже есть. Он показал, что мы вполне способны справиться с поставленными задачами. В этом году к работе подключим порядка 150 специалистов, есть необходимый автопарк, лаборатории оснащены современным оборудованием. За каждой зоной закреплены координаторы, которые на прямой связи с аграриями. Задействованы начальники муниципальных управлений сельского хозяйства. Сложностей, уверена, не будет.

Анализ продукции растениеводства ССО

– Многие аграрии активно перестраиваются на экспорт сельхозпродукции. Являются ли протоколы госмониторинга основанием для вывоза продукции на зарубежные рынки.

– Нет, дело в том, что требования к экспортируемой продукции серьезно отличаются от внутрироссийских. Например, список запрещенных пестицидов в России состоит из 235 наименований, а при вывозе в Корею или Китай — из 500. Строгие требования у зарубежных партнеров и по карантинным объектам, под запретом продукция с ГМО. Соответственно, и список исследований продукции, предназначенной для экспорта, значительно шире. Пробиться на рынок в Китай, который стал очевидно привлекательным для наших производителей, было чрезвычайно сложно. И одна ошибка может привести к тому, что двери туда для всей российской продукции захлопнутся. Радует, что аграрии с пониманием относятся к этим вопросам. А у алтайских земледельцев есть и существенное преимущество – мы исторически заточены на выращивание экологичной, высококачественной и безопасной продукции.

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