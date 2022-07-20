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Экономика

«Что такое 9 млрд?»: Путин попросил главу ВЭБ найти деньги для оснащения школ Белоруссии

Президент России Владимир Путин обратился к главе госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорю Шувалова с призывом «найти» 9 млрд рублей на оснащение школ Белоруссии инженерными классами. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

В ходе форума «Сильные идеи для нового времени» сооснователь компании «Роббо» Павел Фролов рассказал о проекте оснащения российских и белорусских школ инженерными классами.

«Чтобы оснастить все школы Белоруссии, требуется государственный кредит 9 миллиардов рублей, и нужны гарантии правительства. Я в одиночку не справляюсь найти выход из такой задачи», — озвучил проблему Павел Фролов.

Российский лидер отметил, что это важная инициатива, и действительно нужно помочь союзному государству. Найти возможность для содействия реализации значимого проекта глава государства предложил Игорю Шувалову.

«Игорь Иванович, что такое девять миллиардов? У Игоря Ивановича активы банка 4 триллиона 600 миллиардов рублей. Неужели вы десятку не найдете? О чем мы говорим», — произнес Владимир Путин.

Президент России также пообещал обсудить эту тему с коллегами из Белоруссии, чтобы и «из союзного бюджета немножко качнуть денег».

Напомним, Владимир Путин ненадолго прервал выступление на форуме «Сильные идеи для нового времени» из-за кашля, но извинился и объяснил, почему покашливает. Оказалось, что виноват кондиционер, который «шуровал как положено» во время 38-градусной жары.

Ранее президент России сообщил, что проект по развитию отрасли микроэлектроники в России пришлось начинать заново. Реплика прозвучала в контексте «скромных», по словам президента, результатов «Ростеха».

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