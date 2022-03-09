Дефолт, дефицит привычных товаров: что ожидает россиян в скором времени из-за санкций. Прогнозы

Из-за санкций в 2022 году экономике России нанесен серьезный удар, последствия которого на данный момент предсказать сложно, пишет rambler.ru. Но рядовые россияне сами делают прогнозы, вспоминая опыт прошлых лет — скупают продукты и товары первой необходимости в магазинах.

Подорожание продуктов

РФ способна на самообеспечение по «борщевому набору», заявила аналитик Центра экономики рынков Ирина Светлова. Правительство договорилось, что продукты первой необходимости не подорожают в самых распространенных торговых сетях — Ашане, Магните.

Но в то же время ряд импортных продуктов полностью исчезнет с полок из-за санкций. На другие цена может вырасти на десятки процентов (как произошло с болгарским перцем и мясом). Причина в том, что при производстве использовались импортные корма, удобрения, которые невозможно одномоментно заменить на отечественные аналоги.

Эксперты портала InvestFuture рекомендуют не делать больших запасов на складах и в подвалах. Это только спровоцирует скачок цен.

Из-за санкций в 2022 году будет гораздо меньше акций и скидок. При этом ассортимент товаров станет меньше. Компании сосредоточатся на самых популярных позициях, чтобы гарантировать прибыль.

Что подорожает

Одежда, автомобили, электроника уже начали расти в цене. На фоне санкций на некоторые позиции было начислено более 50% добавочной стоимости.

При этом многие фирмы частично или полностью уходят с рынка РФ. Так, группа компаний Inditex, в которую входят бренды Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius и Uterque, приостановила работу в России. Магазины закрылись в том числе и в Барнауле.

Кроме того, о перерыве объявила шведская компания Hennes&Mauritz, которой принадлежит H&M.

Санкционка в обход

Вполне вероятно, что многие санкционные товары все же будут попадать на рынки РФ, но доставляться они будут окольными путями, например, из Узбекистана. Но это однозначно повысит их стоимость.

В качестве ближайшей альтернативы стоит ориентироваться на Китай. Азиатская продукция станет основной заменой европейского импорта в ближайшее время. Но и в этом случае стоит ожидать повышения цен.

Дефолт

Фактически есть несколько разновидностей дефолта. Та, которой опасается население, называется классической. В этом случае у государства попросту нет средств, чтобы оплачивать свои кредиты за рубежом и внутри страны. Косвенно это означает, что экономика страны полностью разрушена и потребуется много лет, чтобы ее восстановить. В этом вопросе дефолта в РФ ждать однозначно не стоит.

Но есть и другое понятие — технический дефолт. Это значит, что страна имеет средства, но не может расплатиться из-за санкций.

При такой трактовке дефолт в РФ уже произошел, т. к. зарубежные партнеры уже «украли» часть собственности страны, отмечает финансовый аналитик Владимир Левченко.

Последствия — обвал акций и рубля, нехватка товаров, растущая инфляция. Но у страны все еще есть шансы частично восстановиться за пару лет, как это было в 2014—2015 годах и после пандемии.

Реальность

Нужно привыкать к новой реальности, в которой Россия окажется заблокированной со стороны Запада на годы, а то и десятилетия. Санкции будут только усугубляться, уверен Владимир Миловидов, который в свое время был руководителем Федеральной службы по финансовым рынкам.

Из-за санкций и обвала рубля в России изменится сама структура рынка. Это длительный процесс, который займет несколько лет. Остается только приспосабливаться к новому рынку.