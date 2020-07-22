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Экономика

Депутат предложил вернуть штрафы за долги по ЖКХ, поскольку «побеждаем коронавирус»

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил вернуть начисление долгов за услуги ЖКХ, пишет «Московский комсомолец».

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Напомним, в начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете начислений пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Указ приняли на основании поправок к закону о защите населения от пандемии коронавируса. Мера должна работать до 1 января 2021 года.

Согласно указу, запрещается также начислять пени за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, за долги нельзя отключать свет, газ, воду и канализацию, а также признавать вышедшим из строя счетчик при истечении межповерочного периода.

Завальный предложил не ждать до конца установленного срока, поскольку ситуация стремительно налаживается.

Долг за услуги ЖКХ.
Долг за услуги ЖКХ.
vk.com/public185895299.

«Острая фаза пандемии заканчивается, и, на мой взгляд, целесообразно ограничить срок действия этого механизма поддержки бизнеса и населения, принятого на ее пике, например, сентябрем 2020 года», — отметил народный избранник.

Депутат подчеркнул, что перед наступлением отопительного сезона поднять снизившуюся дисциплину платежей за энергоресурсы — чтобы получить больше средств на подготовку к зиме.

Со ссылкой на экспертов отмечают, что в бюджете уже образовался большой дефицит из-за долгов по ЖКХ, который растет буквально каждый час.

Ранее коммунальщики прокомментировали altapress.ru послабления в оплате. Советуем прочитать, если интересно, можно ли было полностью отменить платежи за услуги ЖКХ на время самоизоляции.

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