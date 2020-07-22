Депутат предложил вернуть штрафы за долги по ЖКХ, поскольку «побеждаем коронавирус»

Напомним, в начале апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете начислений пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Указ приняли на основании поправок к закону о защите населения от пандемии коронавируса. Мера должна работать до 1 января 2021 года.

Согласно указу, запрещается также начислять пени за неуплату взносов за капремонт. Кроме того, за долги нельзя отключать свет, газ, воду и канализацию, а также признавать вышедшим из строя счетчик при истечении межповерочного периода.

Завальный предложил не ждать до конца установленного срока, поскольку ситуация стремительно налаживается.

Долг за услуги ЖКХ. vk.com/public185895299.

«Острая фаза пандемии заканчивается, и, на мой взгляд, целесообразно ограничить срок действия этого механизма поддержки бизнеса и населения, принятого на ее пике, например, сентябрем 2020 года», — отметил народный избранник.

Депутат подчеркнул, что перед наступлением отопительного сезона поднять снизившуюся дисциплину платежей за энергоресурсы — чтобы получить больше средств на подготовку к зиме.

Со ссылкой на экспертов отмечают, что в бюджете уже образовался большой дефицит из-за долгов по ЖКХ, который растет буквально каждый час.

Ранее коммунальщики прокомментировали altapress.ru послабления в оплате. Советуем прочитать, если интересно, можно ли было полностью отменить платежи за услуги ЖКХ на время самоизоляции.